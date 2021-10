Buscan recuperar proyecto de la Troncal 2

Archivo/ El Diario

El secretario general de gobierno César Jáuregui Moreno declaró que van a revisar el proyecto de 900 millones de pesos que no se aplicó en el quinquenio del ex gobernador Javier Corral y que sería para arrancar la segunda etapa de ruta troncal número 2 en la capital.

Añadió que ellos todavía no tienen estimado el costo de pérdida por la no aplicación de ese proyecto, pero están revisándolo, sobre todo para ver si pudieran recuperarlo.

Sin embargo no hay una fecha para que ese proyecto pudiera recuperarse y/o concretarse.

El Diario publicó ayer que la administración de Javier Corral dejó pasar la oportunidad de obtener alrededor de 900 millones de pesos que habrían sido para la segunda etapa del sistema de transporte de la capital del estado.

El secretario de Desarrollo Urbano, Gabriel Valdez, explicó que no tenía información sobre por qué la pasada administración no logró radicar los fondos que hubieran permitido iniciar los trabajos de la segunda ruta, pero que en esta administración buscarán la manera de recuperarlos, aunque implicará realizar otro trámite.

El funcionario mencionó que las condiciones que se le dieron a Chihuahua con los fondos federales eran muy positivas, ya que por lo general los proyectos que son financiados por el Gobierno federal representan el 50 por ciento del proyecto completo, pero en este caso el ofrecimiento era que la Federación asignaba alrededor de 900 millones y el Estado aportaba lo necesario para una infraestructura complementaria y la supervisión de obra, lo que resultaba muy beneficioso para la entidad, pero esto no se concretó.

Destacó que recientemente les fue informado que ese acuerdo ya no está vigente debido a que cambiaron las condiciones. “No sé porque hayan cambiado, pero lo que vamos a hacer es buscar cómo recuperarlos, en el caso de Juárez los recursos están asignados, pero en Chihuahua es lamentable que no se haya podido aprovechar que ya se tuvieran los recursos asignados, pero no radicados”, dijo. En el caso de Juárez, según explicó, sí fue posible gracias a que se reunieron las condiciones.