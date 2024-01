Buscan regularizar 150 predios y casas de la ciudad

El subdirector de Propiedad Inmobiliaria del Ayuntamiento de Chihuahua, Eduardo Elim Morales, informó que existen alrededor de 150 predios y casas irregulares, por lo cual se trabaja con los dueños o poseedores a fin de que en un futuro cercano, puedan regularizarse.

Estas, son las que se tienen detectadas, ya sea porque alguna persona acudió a intentar hacer trámite, pedir información o han sido inspeccionadas; son 27 colonias donde están distribuidos los predios.

Los sectores son la Francisco Villa, Campesina, Campesina Hernández, Desarrollo Urbano, Manuel Bernardo Aguirre, Ramón Reyes, Bellavista, San Jorge, 24 de Junio, Tierra y Libertad; Díaz Ordaz, 2 de Junio, Barrio de Londres, Leandro Valle, Sector Independencia, Josefa Ortiz de Domínguez, Arturo Gamiz, Hidalgo, Lealtad I y II; Ampliación Revolución, Nuevo Triunfo, División del Norte, PRI Reforma, Las Vencedoras, Cerro Prieto, Valle Escondido y Pablo Gómez.

Los problemas de escrituración más comunes son en la Francisco Villa, Campesina, Lealtad, Nuevo Triunfo, 2 de Junio, así como Tierra y Libertad.

No obstante, existe un gran número de casas que están en una situación irregular, pero ha sido muy complejo identificar todas, ya que muchos no han querido acercarse al Municipio; debido a malos manejos del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda (Infonavit), así como los llamados “paracaidistas” en terrenos particulares o propiedad de gobiernos, que construyeron y fincaron durante años, no ha permitido tener un censo completo, porque también hay movimiento de la gente en los asentamientos humanos.

Algunas asociaciones civiles hablan de alrededor de 12 mil casas en esta situación, problema que era atendido desde la organización Alianza de Apoyo a Causas Populares (ACP), que estaba a cargo del fallecido político chihuahuense, Pedro Domínguez Alarcón, quien sostenia que habría en el estado 40 mil viviendas en abandono, la mayoría en Ciudad Juárez con 26 mil.