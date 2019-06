Buscan 'safar' a familia del enfermero de multihomicidio

Chihuahua.- Hoy arrancó la audiencia para vincular a proceso penal al enfermero del IMSS, Jorge C., así como a su esposa e hijo, por el homicidio de 5 miembros de la familia Romero Armendáriz, ocurrido el 30 de junio del año pasado.



La defensa de los acusados busca librar de responsabilidad a la mujer Lisseth y a su hijo, de nombre Jorge C., al argumentar una detención ilegal con orden de cateo irregular y una declaración que debe anularse por no haber tenido defensor de oficio.



Inclusive también pretende que se evite la vinculación a proceso contra el propio enfermero al acusar que se le imputó de forma incorrecta el señalamiento por ese homicidio, ya que estaba en el Cereso 1 por el asesinato de otra persona.



Por otro lado, hoy mismo, a las 2 de la tarde, Jorge C., será presentado de nuevo ante juez para prepararle el juicio por el homicidio de una enfermera en el año 2017.



Todos esos delitos los habría cometido al recibir reclamos por no cumplir con conseguir mejores plazas en el Seguro o adelantar en lista de espera para donación de órganos, para lo cual cobraba altas sumas de dinero.





Otro de los argumentos de la defensa es que Fiscalía utilizó de forma discrecional la figura de testigos protegidos sin una justificación.