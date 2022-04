Buscan se convierta en área natural protegida

La Organización Salvemos los Cerros de Chihuahua invitó a la ciudadanía a sumarse al primer ejercicio de consulta ciudadana que fue promovido desde esta asociación para solicitar que la Sierra de Nombre de Dios se convierta en un área natural protegida. Actualmente y desde hace 80 años en esta región sólo las Cumbres de Majalca cuentan con este título. Para los ambientalistas el detener y revertir la destrucción de esta sierra es primordial para proteger las cuencas hidrológicas; el agua y por ende la vida silvestre y de los propios ciudadanos de Chihuahua.

El espacio geográfico de esta sierra abarca los municipios de Chihuahua, Aldama, Rosales y Aquiles Serdán, por lo que todos los habitantes de estos municipios pueden participar en este ejercicio que lleva a cabo el Instituto Estatal Electoral (IEE).

“Solicitamos la primera consulta estatal en la historia de Chihuahua gracias a la Ley de Participación Ciudadana. Hemos sido punta de lanza en estos instrumentos como la primera Audiencia Pública, la primera consulta municipal donde se votó en contra de un megaproyecto de luminarias. Ahora decidimos utilizar este instrumento que a pesar de que no es vinculante si nos puede llevar a conocer la opinión de las personas y que conozcan nuestro planteamiento”, detalló Luis Rivera, miembro de esta asociación.

Detalló que la contaminación de esta sierra, que actualmente se encuentra desprotegida en este sentido, conlleva también la contaminación de la cuenca hidrológica, misma que abastece hasta con más de 150 litros por segundo a la población de Chihuahua lo que hace prioritario que se tomen medidas para proteger esta infraestructura natural de la cual depende la vida en estos muni c ipios , dijo.

Actualmente la sierra se ha visto afectada a través de la existencia abundante de basureros clandestinos, minas de distintas compañías que han explotado esta sierra en los distintos municipios.

En este sentido, señaló que se trata de un derecho de particulares, sin embargo el tema de la protección ambiental corresponde al tema de derechos públicos y sociales, que no se pueden anteponer a los particulares, según es claro en la ley. “Tú puedes tener un predio como propietario de un área natural y eso no te quita tus derechos particulares, solamente te obliga a respetar una normatividad de cuidado al medio ambiente. De hecho si ya se respetaran las leyes no habría necesidad de esto, pero no se están respetando”, detalló.

Señaló que se trata de un primer paso para la protección del patrimonio natural del estado. Si bien la consulta no es vinculante esto también abre la puerta a realizar un referéndum que sea vinculante en la decisión.

Incluso señaló que es consciente de que de ella también se han sacado incluso la materia primar para la construcción, el que se declare área natural protegida exige a estos particulares trabajar bajo estándares de protección al ambiente, que, dijo, es algo que ya tendrían que estar haciendo, pero que no se ha respetado.

Esta consulta está disponible hasta el día 30 de abril. Para participar los ciudadanos pueden hacerlo a través de Internet, desde cualquier dispositivo en la página del IEE o enviando un correo con uno de los formatos que se facilitan en dicha página.

Asimismo, se puede acudir a los 19 centros de consulta físicos ubicados en los cuatro municipios citados, cuyas direcciones y horarios están disponibles en las páginas oficiales del IEE. Para participar se solicita tener a la mano la Clave Unica de Registro de Población, CURP.