Buscan ser bomberos

Chihuahua.- Los primeros aspirantes registrados para la nueva Academia de Bomberos que recientemente lanzó la convocatoria comenzaron a realizar sus prácticas de acondicionamiento físico en el Estadio Olímpico y de Futbol de la Ciudad Deportiva.

Con los nuevos elementos, se busca incrementar a los existentes 179 y con los egresados se pretenden llegar a 229 ante el aumento de emergencias.

Hasta el 30 de mayo queda abierto el proceso de registro para el ingreso a la academia, por lo que los interesados deberán ingresar a la página http://registro.policiachihuahua.gob.mx.

Se pretende que salga una generación entre 50 y 60 nuevos elementos que contribuyan a nutrir tan importante corporación.

Entre los requisitos para inscribirse en la academia como son: ser ciudadano mexicano, tener buena conducta y no haber sido condenado por delitos dolosos y no estar sujeto a proceso penal, además de contar con certificado de bachillerato o equivalente y tener entre 19 a 34 años, los hombres deben tener su cartilla militar liberada.

Otros de los requisitos es no tener adicciones a sustancias o alcohol, gozar de buena salud física y mental, tener licencia de conducir de chofer particular, en los hombres una estatura mínima de 1.65 y en las mujeres 1.55, no contar con antecedentes policiacos en los últimos tres años y no ser reincidentes.

Tan sólo el año pasado, registraron mil 648 eventos mensuales en los que ha tenido que intervenir el Cuerpo de Bomberos como incendios de pastizales, particulares, vehículos y otros percances a los que acuden a apoyar a los ciudadanos en alguna eventualidad, mientras que en lo que va del primer cuatrimestre de este año 2022, se han atendido un promedio de dos mil 440 llamadas de emergencia mensuales.

jnunez@diarioch.com.mx