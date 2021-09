Buscará Corral que amigos lo doten de guardaespaldas

Archivo

Derivado de que el congreso no aprobara la iniciativa para dotar de escoltas a los próximos ex funcionarios estatales, el gobernador Javier Corral Jurado comentó que buscará con sus amigos que se le doten de escoltas para su seguridad personal, una vez que concluya su mandato el martes próximo su periodo como gobernador.

“Ya veré yo la manera de como sortearlos y estoy seguro que no me faltarán amigos y apoyo para cuidar el siguiente periodo inmediato a mi gestión, ante todos los que efectivamente quisieran desquitarse de mi por distintos motivos”, citó.

Refirió que temía por posibles ataques hacia su persona, por lo cual era importante que se le brindara la seguridad y protección necesaria. “El congreso ya nos negó la posibilidad de tener protección después de nuestro mandato yo me sujeto a esa decisión, respetamos la decisión del congreso”, citó.

“Yo lo que buscaba es que la ley otorgara esa protección y seguridad y no un mecanismo a discreción del gobierno entrante, entiendo que eso ya no se dio, no pasa nada”, comentó.

El mandatario estatal destacó que estaba listo para quedarse sin guardias y sin protección personal, medida que también será aplicada para los otros exgobernadores, los cuales contaban con escoltas por parte de la Fiscalía General del Estado.

Corral Jurado refirió que no tiene contemplado ni ha recibido invitación alguna para integrarse como cónsul o embajador de México en España, en específico en Barcelona, comentando que no estaba en sus planes ocupar cargos de esos.