Búsqueda de Valeria, en segunda fase del protocolo Alba

Chihuahua.- Valeria Muñoz Ávila de 26 años de edad, desapareció el miércoles pasado cuando se dirigía de la calle Libertad hacía una de las estaciones de ViveBús para regresar a su domicilio, sin embargo, a cinco días no hay información que brinde datos sobre su paradero, informó Jessica Rentería, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer.

Explicó que el caso se encuentra en la segunda fase del Protocolo Alba, en la que su estatus es el de ausente, mientras que personal de la Fiscalía continúa con las investigaciones y la búsqueda de la joven.

A través de la redes sociales, familiares y amigos comparten fotografías y las señas particulares de Valeria, en las que se pide la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

“Mi niña preciosa ésta angustia tan horrible de no saber dónde estás y si estás bien ya no puedo mi amor ya regresa mi chiquita. Hay mi niña por qué si tú no le hacías daño a nadie”, fueron parte de los mensajes que ha compartido su hermana a través de su Facebook en los últimos días.

Valeria Muñoz desapareció alrededor de las 8 de la noche, había informado a su familia que se dirigía a abordar el ViveBús para regresar a casa, pero nunca llegó, por lo que fue interpuesta la denuncia ante la Fiscalía.

Al momento de su desaparición vestía blusa blanca, pantalón de mezclilla, tenis blancos y una mochila Camel.

Como señas particulares, tiene lunares en uno de los brazos y espalda. Cualquier información puede ser reportada a los teléfonos 911 de emergencias, 089 denuncia anónima o a la página pasaeldato. gob.mx.