Cada quien aplicará su criterio a 'La Farsa': Terrazas

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El documental 'La Farsa', que abordará un análisis del gobierno de Javier Corral y sobre todo de la Operación Justicia Chihuahua a través de la cual encabezaron una persecución judicial en contra de funcionarios de la administración de César Duarte, quedará a criterio de cada persona que lo vea.

Así lo declaró la presidenta del Poder Legislativo, diputada Adriana Terrazas Porras, quien adelantó que sí verá el filme que será expuesto el próximo viernes en salas de cine de la ciudad de Chihuahua.

“Que el documental quede a criterio de cada persona que la vea, pero más allá, para eso están las leyes, todas las personas que aparecen ya están juzgadas, están en libertad y tienen un claro testimonio”, dijo textual la representante.

En la cinta documental participarán personajes como Marcelo González Tachiquín, el ex líder magisterial Alejandro Villarreal, el ex secretario particular de César Duarte, Jesús Manuel Luna Hernández; el ex secretario general de gobierno, Raymundo Romero, el empresario Enrique 'Kike'” Valles, Karla Arely Bafidis y el ex titular de la Auditoría Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza.