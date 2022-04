Cae el sospechoso de desaparición de Marybell

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General del Estado dio a conocer que el cubano Eliel C. S., sospechoso de la desaparición de Marybell Valenzuela desde el pasado 15 de abril en Ojinaga fue detenido en Estados Unidos.

La última vez que se le vio fue con Eliel, quien era su pareja sentimental.

La Fiscalía estatal informó que se solicitó la colaboración de las autoridades norteamericanas, ya que se tuvo conocimiento de que la pareja sentimental de Marybell, identificado como Eiler C. S., de origen cubano, se encuentra detenido en ese país y ya ha sido declarado en relación a la desaparición.

La corporación realizó un cateo en Ojinaga en días pasados y solicitó la colaboración de autoridades de Estados Unidos, ya que la pareja sentimental de la mujer está detenido en ese país.

El cateo se llevó a cabo el pasado 19 de abril en un domicilio de la calle Tercera, de la colonia Constitución en Ojinaga, lugar en donde se recogieron evidencias que pueden ayudar en el esclarecimiento de los hechos.

Familiares de la víctima reportaron que Eliel salió de Ojinaga, viajó a Chihuahua y se le captó en una peluquería cortándose las rastas.

“Mi tía salió con él la noche del viernes, pensábamos que todo estaba bien pues había salido con su pareja, sin embargo, al otro día ya no supimos nada de su paradero, ya no contestaba su celular e incluso, su carro estaba afuera de su propia casa, pero ella no estaba”, dijo René Valenzuela Castillo, sobrino de Marybell.

Tras no saber nada de ella, familiares y amigos comenzaron a buscarla a través de las redes sociales, luego interpusieron la denuncia en la Fiscalía General del Estado, ya que, personas de Ojinaga, denunciaron que el cubano se había ido a Chihuahua.

“La gente nos empezó a decir que lo habían visto irse, y luego, nos pasaron un video en donde se está cortando las rastas; es por eso, que estamos pidiendo el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de mi tía, pero también de él”, expresó René.

Eliel C. S., es originario de Cuba y vivía también en Ojinaga. De acuerdo con el sobrino de Marybell, él tenía previsto ir a su país natal, por lo que temen que pueda salir del estado y del país.

Se solicita a quien cuente con información que ayude a localizar a Marybell, favor de proporcionarla al número de emergencia 9-1-1 o bien, al 089 de Denuncia Anónima.