Caen 60% ventas en papelerías

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- El reinicio del ciclo escolar 2020- 2021 de manera virtual impactó con grandes pérdidas a papelerías, zapaterías y tiendas de uniformes, ya que, con la impartición de la educación a distancia, los padres de familia no tuvieron necesidad de comprar materiales escolares, ropa y calzado para que sus hijos fueran a la escuela.

José Guerrero Alderete, director de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño dijo que los empresarios asociados de esos giros, dan cuenta de que sus ventas no llegan ni al 50 por ciento de lo que fueron el año pasado para estas fechas.

También las tiendas de abarrotes se verán afectadas, ya que tradicionalmente una cantidad importante de amas de casa mandaban a los hijos a temprana hora por la leche, huevos, pan, yogurt, papitas y otras cosas para el desayuno y lonche de niños, pero también esa dinámica cambió desde el ciclo pasado.

Observó que en la forma como inició y al parecer se llevará todo el presente ciclo escolar, las amas de casa no tuvieron necesidad de comprar zapatos y uniformes a sus hijos para que acudan presentables a la escuela.

Como las clases se llevarán a cabo en casa vía televisión, computadoras y tablet, los alumnos pueden tomar su instrucción ataviados de forma más sencilla, en short, camiseta y hasta descalzos.

Dijo que tampoco se requirió hacer otros gastos y tener que llenar las mochilas de infinidad de materiales nuevos como cuadernos, colores, plumas, lápiz, hojas, pliegos de papel, diccionarios, reglas, escuadras y otros productos.

Los niños podrán atender sus trabajos a través de la computadora u otros artículos, por lo que no se hicieron las compras de antaño. Por esa situación, los encargados de las papelerías indican que no llegaron ni al 40 por ciento de ventas respecto del año pasado, en el caso de los zapatos fueron de un 50 y en uniformes igual.

Observó que los mismos abarrotes se vieron perjudicados con el desarrollo del ciclo escolar a distancia, ya que se trastocaron las compras que se tenía para hacer desayuno o lonche que los de niños y jóvenes se llevaban a la escuela.

Como los alumnos están todo el día en casa, pueden estudiar y comer “lo que encuentren”, dicen las amas de casa, refirió el director de la Canacope.

José Guerrero Alderete precisó que los mismos comerciantes y prestadores de servicios, al saber que no habría cambio en la forma de trabajar la educación escolar para el ciclo 2020-2021, también solicitaron a los proveedores menos productos.

Agregó que en realidad eso también se dio por dos razones, una, porque no tenía capital y no había vendido lo acostumbrado y estaba muy limitado, y dos, como continuaba la pandemia, vieron que no era necesario hacer las grandes compras a proveedores.

Finalmente indicó donde hay crecimiento en ventas y negocios es en área de la computación, de negocios que ofrecen esos productos, así como el servicio de arreglo de computadoras y otros dispositivos electrónicos que se utilizan para el desarrollo educativo.