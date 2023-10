Califican de ‘cochinero’ encuesta de Morena

Chihuahua.- El proceso de Morena mediante el cual Claudia Sheinbaum quedó electa como candidata de Morena y partidos aliados por la Presidencia de la República, se encuentra manchado por el dedazo, oficialismo, imposición y derroche desmedido de recursos para promocionar eventos multitudinarios, aseguró el comité de la asociación “El Camino de México”, de abierto apoyo a Marcelo Ebrard.

“Si esto se sigue haciendo así, el dinosaurio está rondando a la puerta y va a volver, porque es contra lo que luchamos, contra el dedazo, el oficialismo y la imposición, esas prácticas están a la vuelta de la esquina, pero estamos a tiempo de cambiar y rectificar”, declaró Luz María Pérez, quien se presentó como coordinadora de la tercera circunscripción para las causas marcelistas.

Pérez, acusó al presidente nacional del partido, Mario Delgado, es el primerio que viola los principios de no mentir, no robar y no traicionar y adelantó que el 3 de noviembre recibirán una respuesta para volver a realizar el proceso o no, y dependiendo de ello el movimiento determinará su permanencia a Morena como estructura.