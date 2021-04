Calla diputada Bujanda en caso del Magistrado Ramírez

Tomada de Facebook

Chihuahua.- La diputada Georgina Bujanda Ríos, quien encabeza la comisión jurisdiccional del Congreso del estado, mencionó que no ha sido notificada por parte del juzgado octavo de distrito, sobre la suspensión definitiva del amparo promovido por el magistrado Jorge Ramírez Alvídrez.

“No me han notificado, por eso no he emitido declaración, entonces sin notificación, me imagino que primero lo harán en presidencia”, comentó en llamada telefónica.

Dicho amparo promovido es en el sentido de que a Ramírez Alvídrez se le devuelva su investidura como magistrado de la primera sala penal y por consiguiente devolverle el fuero, suspender el proceso penal que hay en su contra y por consiguiente las medidas cautelares que le dictaron en su contra que son resguardo domiciliario, portar un brazalete electrónico de localización y la vigilancia policial afuera del domicilio.

Bujanda Ríos refirió que mientras no se le notifique el documento de manera oficial, no emitirá declaración alguna del tema.

Cabe destacar que la comisión jurisdiccional del Congreso del Estado, en el incidente de revisión administrativo 314/2020, aparece como autoridad responsable en calidad de ordenadora y ejecutora.