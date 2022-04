Calla JCAS sobre planta tratadora de Guachochi

Chihuahua.- La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) no ha brindado información respecto a la planta tratadora de Guachochi que tiene casi ocho años sin funcionar, lo que ha contribuido a la contaminación de los ríos de la región.

Este medio intentó contactar a Luis Garzón, enlace del organismo, para conocer cómo se abordará el problema que atraviesa el municipio debido a la falta de una planta tratadora funcional, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

La JCAS ha permanecido acéfala desde el 14 de febrero del presente año, cuando Roberto Lara Rocha, presentó su renuncia al cargo de Director Ejecutivo, a fin de no entorpecer las investigaciones que llevaba la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el asesinato del exjefe de Facturación y Cobranza, Luis René Villarreal Pérez.

También se intentó establecer quién es la persona que está encargada de dirigir interinamente al organismo pero la Coordinación de Comunicación Social tampoco pudo brindar esta información.

Los exgobernadores César Duarte Jáquez y Javier Corral Jurado dejaron al municipio de Guachochi con una planta tratadora inoperante, lo que es actualmente un factor en la contaminación del río Huérachi, que atraviesa diversas comunidades de ese municipio, así como de Guadalupe y Calvo, Morelos y Batopilas.

El 14 de noviembre de 2014, el entonces gobernador, César Duarte Jáquez, inauguró una planta tratadora con una inversión superior a los 41 millones de pesos; sin embargo, esta infraestructura nunca pudo operar con regularidad.

Posteriormente, durante el Gobierno de Javier Corral Jurado, el presidente del Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Ismael Rodríguez Gallegos, aseguró que la planta se había puesto a funcionar.

No obstante, el alcalde de Guachochi, José Miguel Yáñez Ronquillo indicó que, cuando tomó el cargo en septiembre de 2021, la planta no estaba funcionado debido a que cuenta con un sistema de bombeo es obsoleto y, por ello, no podrá operar en el futuro.

Asimismo, el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Guachochi, Luis Heredia, dio a conocer que la planta comenzó a operar el mismo día en que fue inaugurada, pero sólo por unas horas, ya que las aguas negras comenzaron a derramarse. Añadió que en el sexenio de César Duarte se hizo una nueva inversión para tratar de resolver el problema, llegando a un monto total de 90 millones de pesos, pero sin éxito.

El municipio de Guachochi cuenta con un proyecto para la construcción de una nueva planta tratadora, con una inversión de más de 50 millones de peso, pero fue imposible contactar a la JCAS para conocer si esta obra está contemplada para este ejercicio fiscal.

