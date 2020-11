Callan a tianguistas con promesas

Chihuahua.- Tras la manifestación de más de 400 tianguistas afuera de Palacio de Gobierno, éstos se fueron con la promesa de que recibirían igual número de despensas el próximo martes, así como la posibilidad de volver a trabajar si el consejo de salud acuerda regresar al semáforo naranja el próximo viernes, informó su representante legal Felipe Acosta.

No obstante, la mayoría de los tianguistas de todos los sectores de la ciudad de Chihuahua se llevaron un mal sabor de boca, pues ven sólo promesa y un “ya veremos”. Iván Muñoz, comerciante y parte de esta movilización, consideró que éste como otros sectores se ha encontrado con un Gobierno insensible a las problemáticas de la ciudadanía y de puertas cerradas, pues en ningún momento fueron recibidos por el gobernador, quien atendía temas electorales en medio de la pandemia.

“Ya vimos que en este gobierno no se saca nada, es un gobierno de puertas cerradas que a la gente nunca la atiende. Él estuvo encerrado en su oficina atendiendo sus temas políticos mientras las familias estuvimos afuera todo el día sin comer, porque no hemos trabajado, y vivimos al día. Dando sus conferencias con otra cara, pero cuando está uno enfrente no hay ninguna atención”, detalló Muñoz.

Condenó que si bien les prometieron una despensa, esto no es suficiente para la alimentación de las familias, mientras que condenó que estas medidas se hayan convertido en un duro golpe para sus negocios, pues él vende comida e invirtió las últimas ganancias con la esperanza de recuperar un poco el ritmo de ingresos, pero al cerrar los negocios toda la inversión se perdió, dejándolos en desamparo y sin poder siquiera trabajar.

Por su parte Acosta, representante legal de los tianguistas, comentó que tras ser recibidos por el director de lo que antes era Atención Ciudadana se acordó dar las 400 despensas.

“Nosotros vamos a esperar, en apoyo a la ciudadanía y la contención de la pandemia, hasta el próximo fin de semana. Nos dijeron que el Consejo de Salud iba a hacer una nueva evaluación para ver si volvíamos al naranja, de lo cual había un 80 por ciento de posibilidades para regresar el próximo viernes, si se toma esa decisión esperamos que ya puedan trabajar, pero si no es así se comprometieron a dar un apoyo económico”, comentó.

Acosta detalló que hay personas tianguistas que han debido apoyar pues ante la situación crítica han pensado incluso en quitarse la vida. “Esta persona en una situación muy difícil, cuando le entregamos el apoyo rompió en llanto, porque no tiene con que dar de comer a su familia”, acotó.

Por lo anterior el acuerdo será esperar hasta la próxima semana y de no haber consenso ellos saldrán a trabajar de nueva cuenta a pesar de las consecuencias.