Cambia el recorrido de terror de Lomas a la Avena 1

Chihuahua, Chih.- Luego de que vecinos de la colonia Lomas del Santuario se opusieran a que se realizará un recorrido privado de terror en la famosa “Casa de Lomas”, la compañía de paseos turísticos “Chihuahua Bárbaro”, cambió de sede de ese espacio al inmueble de la Avena 1 en la colonia Santo Niño.

Lo anterior, lo dio a conocer el director de la innovadora empresa, Orlando Barraza, quien esperaba llegar a un acuerdo con la comunidad para detallar el contenido del paseo, que es ordenado, sin gritos, no hay bebidas alcohólicas, es familiar y no hay porqué asustarse.

No obstante, se optó por otro espacio también icónico.

El tan esperado nuevo recorrido denominado "Sherlock Holmes and Monsters Cast", ya está al público que desee vivir la experiencia, inició desde ayer y está contemplado durar hasta el 24 de noviembre, cuya atracción era además de paseo por varias fincas icónicas, que datan de principios del siglo pasado con estilos porfiristas, postrevolución, Méxicocaliforniano además de visita a los Jardines del Mortero.

El tour será guiado por el detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, acompañado de su asistente, Doctor John Watson, quienes invitarán a los paseantes a resolver un misterio.

Además, habrá varias personificaciones de monstruos clásicos como Drácula, Frankenstein, hombre lobo, la momia, Dr Jekyll y Mr Hyde, entre otros. El horario sería a las 7:00 de la noche.

En cuanto a la famosa vivienda, dijo que planteó hacer un recorrido distinto, no precisamente de terror, por lo que los responsables accedieron a abrir las puertas para hacer estas representaciones con actores profesionales, un guión muy bien establecido y muy buena escenografía.

Es muy común las historias de la Casa de Lomas, ubicada en la colonia Lomas del Santuario sobre la calle Presa la Boquilla, muy cerca de la avenida Ortiz Mena, que desde hace algunas décadas, los chihuahuenses consideraron como embrujada y en la época de Halloween y Día de Muertos, era común que intentarán entrar como retos y se platicaban anécdotas de fantasmas, ruidos o incluso apariciones.

Ahora, la situación es distinta porque por medio de Chihuahua Bárbaro, se podrá ingresar con un recorrido temático muy distinto y atractivo, bien seguro y como una forma de atraer turismo o bien, para los mismos chihuahuenses sin molestar a los vecinos del sector.