Cambia TEE diputaciones plurinominales del PAN, PRI, Morena y MC

Chihuahua— El Tribunal Estatal Electoral aprobó ayer realizar modificaciones a las diputaciones plurinominales con base en las impugnaciones promovidas por diversos actores políticos. Las modificaciones involucran al PAN, en el cual la posición se le asignó a Roberto Lara, en lugar de Diana Pereda, mientras que en Morena, sale Oscar Castrejón, y su lugar lo ocupará María Elena Rojo. En el caso de Movimiento Ciudadano, sale Francisco Sánchez y entra Ana Lucía Baduy. Por su parte en el PRI sale Ivonne Salazar y entra Alberto Pérez

Según explicaron los magistrados esta modificación, el proyecto busca salvaguardar los derechos de los ciudadanos manteniendo la paridad de género en la asignación de diputaciones plurinominales. Destacaron que la asignación realizada por el Instituto Estatal Electoral no fue la adecuada, ya que no mantuvo la paridad en cada momento. Los cambios no alteran el número de diputados que tiene cada fracción, ya que solamente es la sustitución de personas en las posiciones.

En las conclusiones se establece que el Tribunal consideró que la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional que se ha realizado en la sentencia es acorde con la interpretación integral de la Ley, los lineamientos y los ejes rectores de la aplicación del principio de paridad de género en la asignación de curules del Congreso.

“Esto, porque se respetó la armonía entre principios que guarda la aplicación directa de la norma, sin la necesidad de realizar interpretaciones excesivas que distorsiones el desarrollo natural de la formula prevista por el legislador chihuahuense y que el propio Instituto a través de su facultad reglamentaria previo para realizar las asignación de diputaciones de representación proporcional correspondiente.

Recalcó que en ese sentido, se ordena revocar la resolución y, con libertad de jurisdicción, se asignan diputaciones al Congreso, de acuerdo con los argumentos expuestos en la presente sentencia.

ASÍ QUEDARON

PAN

1-Propietaria: Rosa Isela Martínez Díaz

Suplente: Lucero Nieto Romero

2-Propietario: Gabriel Ángel

García Cantú

Suplente: Lehi Madero Medrano

3-Propietario: Roberto Lara Rocha

Suplente: Arturo Hernández Attolini

MORENA

1-Propietaria: Adriana Terrazas Porras

Suplente: Indhira Ilse

Ochoa Martínez

2-Propietaria: Ana Luisa Rojas Carrasco

Suplente: Ana Karen Ávalos Chacón

3-Propietaria: María Elena

ojo Almaraz

Suplente: Daniela Andrea

Pérez Abbud

PRI

1-Propietario: Omar Bazán Flores

Suplente: Enrique Alonso

Rascón Carrillo

2-Propietario: Alfonso Alberto

Pérez Domínguez

Suplente: Javier Terrazas Gil

3-Propietaria: Ana Georgina

Zapata Lucero

Suplente: Aracely Rocha Acosta

MC

1-Propietaria: Ana Lucía Baduy Valles

Suplente: Mirna Idalia Palacios Ortiz

2-Propietaria: Ilse América García Soto

Suplente: Valeria Rentería Rodríguez

