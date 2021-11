Cambian de lugar a la Dirección de Transporte

Chihuahua.- La Dirección de Transportes estará desde el seis de diciembre en las instalaciones de la Terminal Norte, por lo que no habrá atención de trámites los días 1,2 y 3, según informó la dependencia. El anuncio oficial del cambio se realizará este lunes, además de que se pide que quienes trámites pendientes los realicen antes del primero de mes o de lo contrario esperan al día 6. Según la información de la dependencia, este cambio es para estar en un lugar más estratégico para la atención de la situación del transporte público, mientras que se le dará otro uso a las instalaciones actuales. La dependencia cumplió tres semanas sin un director desde que el intento fallido por aumentar la tarifa del transporte urbano en el estado, sin estar contemplado en la agenda gubernamental, provocó la renuncia del director de Transporte, Eduardo Fernández, quien promovió y votó en favor de la propuesta de los concesionarios. Fernández dejó el cargo luego de que en poco más de dos semanas efectuó reuniones con los consejos consultivos de Transporte de Juárez y Chihuahua, en donde promovió una iniciativa para subir la tarifa del servicio de los camiones urbanos. El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, comentó que Fernández entregó su renuncia, la cual fue aceptada debido a que no se adaptaba a la postura de la administración estatal respecto a que “no habrá aumentos mientras que no se dé una mejora sustantiva en el servicio”.