‘Cambiaron rupturas de subgrupos criminales modos de ejecución’

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Carlos Mario Jiménez Holguín, fiscal de la zona centro, comentó que parte de los hechos violentos que se han visto en las últimas semanas en la ciudad, con la aparición de personas sin vida en la vía pública cuyo común denominador es la muerte por estrangulamiento o degüelle, tiene que ver con la ruptura y traiciones de grupos al interior de los cárteles.

“El nivel y las formas de operar de antes no se tienen ahorita, es diferente, ni los grupos están definidos, yo creo que operan hasta en colonias y temas así, son grupos pequeños que al final de cuentas muchas veces se unen a más grandes por la utilidad, pero no que estén operando en esa forma como antes”, expresó.

Hizo mención en que actualmente no están tan definidos los grupos delincuenciales de manera permanente, ya que muchas veces la orden de ejecutar a personas como antes, de un grupo o cartel no viene de un líder en específico, sino que ya toman mucha iniciativa personas de bajos rangos de los criminales para cometer homicidios. “Ya no es necesariamente como antes que el grupo criminal tal ordenó la muerte de… no, hasta por una deuda barata los privan de la vida”, comentó.

Mediante entrevista telefónica, comentó que esta nueva modalidad de ajuste de cuentas, está relacionada con la compra venta de la droga conocida como cristal, en donde se han topado con casos de ejecuciones porque tenían una deuda por 700 pesos.

“Se están llevando a cabo estos homicidios, pero en las investigaciones no está saliendo que sea una sola línea de investigación, sino son de distintos, es decir, por ejemplo posibles mexicles, como gente de Parral y gente asentada aquí pues sentimos que es la estrategia que hacen para evitar o buscar la impunidad”, comentó.

Dichas acciones de clandestinidad, tienen que ver con que aparecen sin vida días después y no al momento de la ejecución, lo que limita la actuación policial y pone una limitante en cuanto a las pruebas, ya que no se tienen elementos como balísticas que pueden relacionarse con el hecho delictivo.

Expresó que las acciones de investigación por su parte serán una constante para poder dar con los posibles responsables.