Cambios en Central de Actuarios evitará filas

Chihuahua.- El Supremo Tribunal de Justicia informó que los cambios efectuados en la entrega de los turnos en la Central de Actuarios evitarán que se realicen largas filas por las mañanas a la espera de ser atendidos los usuarios, además de que se trata de un cambio temporal, ya que el objetivo es que se llegue a que este trámite sea de manera virtual.

El Supremo Tribunal de Justicia informó el pasado lunes que la Central de Actuarios modificó sus horarios para entrega de turnos para agendar citas. Añadió que inició con el proceso para otorgar 70 fichas diarias para agendar atención a través de un notificador al día siguiente de su entrega, las cuales estarán disponibles únicamente de las 14:00 a las 15:00 horas, una vez cumplidos con los requisitos.

Según precisó el STJ, la dinámica de recepción de los turnos al día siguiente de su entrega es: del número 1 al 20 a las 8:00 am, del 21 al 40 a las 8:30 am, del 41 al 60 a las 9:00 am y del 61 al 70 será a las 9:30 am. Estas citas se agendan al día después de tener el turno, si es un juzgado por audiencias y en caso de ser uno tradicional, será al tercer día.

Agregó que esto evitará que se den filas en el exterior del edificio, ya que había ocasiones en que las personas llegaban antes de que abrieran las oficinas, con tal de conseguir ser atendidos, lo que era innecesario, ya que hay capacidad para recibirlos, ahora llegarán por un turno y serán atendidos en un orden.