Camina 2 kilómetros para comprar agua potable

Silver Juárez

El acarreo de agua, práctica común en lugares sin infraestructura hidráulica, es también la realidad de distintas colonias en Chihuahua; Don Juan de Dios, vecino de la colonia Vistas de San Guillermo, acude al menos cada dos días a llenar su garrafón a la única máquina en la colonia, a una distancia de dos kilómetros de su casa. Esto porque ya se han acostumbrado a la falta de agua, los tandeos y la desconfianza de la calidad del agua de la red, hacen que beberla no sea una opción para la familia.

“Ahorita ya no hay agua, se va en la mañana, y a veces llega en la tarde y otras no llega. Ahorita con el sol a todo es pesado cargar el garrafón, uno como quiera, pero hay mucha gente que batalla mucho por el agua. Ahorita ya vengo sude y sude, llegando me tomo medio garrafón de agua y ni modo a cargarlo otra vez”, comentó.

Con él coincidieron algunos vecinos de la colonia quienes señalaron que entrando la temporada de fuerte calor ya no ven el agua salir de las tuberías, pues es algo que cada año sucede. “Sí siempre hemos tenido ese problema de la falta de agua en estas colonias, desde hace tiempo nos dicen que lo van a resolver, a ver si en este año no pasa, pero ande, como está la sequía lo vemos difícil”, comentó una de las vecinas del sector.

Estas imágenes ya se han normalizado en Aquiles Serdán e incluso la propia ciudad de Chihuahua, donde la venta de agua embotellada se vuelve un negocio muy solicitado debido a que si bien la mayoría del agua se almacena en el tinaco, algunos otros no confían en su calidad para beberla, sobre todo con los más pequeños como en el caso de los vecinos de San Guillermo quienes señalaron que si bien en “el rancho” y antes se acarreaba del pozo, ahora se va a una máquina que la provee por 15 pesos.

Según datos del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el territorio estatal de Chihuahua presenta en su mayoría algún grado de sequía, en el Centro, como lo es la ciudad de Chihuahua y Aquiles Serdán es entre moderada y severa, en ciudades fronterizas como Ojinaga se mantiene en grado extremo, mientras que en Janos y Ascención llega a un grado excepcional.

Con ello la misma Conagua ha señalado que en este verano, en los meses de mayor calor se podrían alcanzar temperaturas máximas de hasta 40 grados.