Camina hasta 7 horas en busca de niños indígenas en la sierra

Caminar hasta 7 horas en un día para ir en busca de niños huérfanos, que viven en la pobreza extrema o aquellos afectados por la desnutrición, es el día a día de Jesús Javier Mireles Montañez, un joven de 30 años que ha decidido dedicar su vida a realizar acciones en favor de los más necesitados. En este caso los niños indígenas de la sierra de Guadalupe y Calvo, donde las diferentes caras de la marginación se hacen presentes, de manera particular la desnutrición.

La historia de la Casa Hogar Betania inició cuando en los recorridos por la región Jesús pudo constatar las múltiples necesidades que había entre los pobladores de las comunidades indígenas. El rostro de esas necesidades lo encontró en Porfirio, un niño de entonces 3 años de edad que padecía desnutrición severa.

A partir de allí, nace la idea de apoyar a los pequeños que se encontraban en condiciones similares a las de Porfirio y aunque en un principio solo se trataba de proporcionar alimentos, la realidad demandaba más que eso.

“Porfirio -Pilo le decimos- ha marcado mucho en la historia de la casa. Él tenía problemas graves de desnutrición, cuando llegó acá tenía 3 años y estuvo hospitalizado 8 días por ese motivo. Cuando llegué a su casa lo único que tenía en mi bolsa era un peso. Le pregunté que si quería irse a vivir a otro lugar, él no hablaba español solo tepehuán y tuvieron que traducirle lo que le estaba diciendo, tengo grabado en la memoria el rostro del niño y como este cambió cuando le di el único peso que llevaba en la bolsa. Fue increíble”, dice Jesús Javier quien fue seminarista durante algún tiempo.

Para llegar hasta la casa de Porfirio en la comunidad La Cieneguita, Jesús tuvo que caminar durante cinco horas y cuando arribó la gente lo veía como si fuera un sacerdote, porque lo conocían desde esa época.

“Hablando con ellos y buscando a los niños desnutridos, en ese momento es cuando empieza mi programa de vida en favor de los más pobres. Gracias a dios pudimos rescatar uno de esos niños. Ahorita Porfirio tiene 6 años de edad y su vida ha mejorado sustancialmente, está acudiendo a la escuela y sigue con nosotros”.

Jesús Javier ha recorrido caminos durante horas, tratando de llegar a las comunidades más alejadas en busca de niños que se encuentran en condiciones difíciles. La vocación de servicio ha sido hasta ahora más fuerte que el cansancio, las largas jornadas o el temor.

“Antes estaba muy tranquilo, pero como mi deseo de servir y ayudar ha sido más grande no me importan las distancias que haya que recorrer o lo que encuentre en el camino. Mi función es otra. Ese día salí a las 6 de la mañana y regresé a las 11 de la noche. El amor y servicio por los más necesitados siempre ha estado conmigo y es lo que quiero hacer. Trabajar con los niños es una labor extenuante pero muy bonita porque los pequeños a veces son agotadores -es parte de sus características- pero verlos crecer y mejorar es la mejor retribución”.

Solo y con prácticamente nada de ayuda, llevó a la práctica su intención de apoyar aunque fuera solo con alimentos a los menores, sin embargo las cosas fueron cambiando.

“Al inicio mi idea era solo tener un comedor comunitario, pero empezamos a ver la necesidad de atender un poco más a los niños. Tuvimos cuatro primero, luego ocho, quince y hasta 25. Cuando empecé solo era yo trabajando en una casa rentada que se fue acondicionando para atender a los usuarios. Luego se unieron 3 voluntarios y después llegaron otras personas y empezamos a constituir una asociación civil. La necesidad nos llevó a pensar en la fundación.

El 3 de febrero de 2019, Jesús decidió fundar la Casa Hogar “Betania” en la comunidad El Pinito, ubicada a 6 kilómetros de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo. Desde entonces no ha parado en su objetivo: atender a los infantes.

“Atendemos niños que se encuentren en tres tipos de situaciones: que sean huérfanos, que tengan solo papá o mamá o que sean de escasos recursos. Ahorita tenemos 19 niños en la casa, todos de origen Tepehuan o tarahumara. Solo tenemos varones porque las niñas son atendidas en otra casa hogar que está en la cabecera municipal”.

Los menores, dice Jesús, son en su mayoría niños huérfanos cuyos padres murieron a causa de alguna enfermedad o bien que tienen a alguno de los dos progenitores o viven con familiares.

“Todavía no podemos recibir niños custodiados por el DIF, todos los que tenemos tienen un familiar cercano y ellos firman un acta de conformidad para que los niños estén en casa Betania”, explica.

Los niños que habitan en la casa hogar, acuden a la escuela de manera regular, los de preescolar y primaria lo hacen en la propia comunidad de El Pinito mientras que los de secundaria y preparatoria van a Guadalupe y Calvo. Estos últimos son transportados en una unidad que la presidencia municipal tiene para uso de los estudiantes en general.

“Nosotros no contamos con un vehículo y esa es otra necesidad muy importante. Yo mismo me traslado de un lado a otro caminando. A veces me piden que esté en cierto lugar y tengo que ir caminando o de aventón porque no tenemos transporte. Desde El Pinito constantemente bajo a Guadalupe a pie, son 6 kilómetros pero estamos en la parte alta”.

Las carencias en materia de alimentación, dice, son muchas y en Betania se ha atendido lo que ha sido posible ya que no cuentan con los recursos económicos suficientes para prestar toda la ayuda que se quisiera.

“Si hay mucha necesidad. Nosotros atendemos lo que podemos, pero si se pudiera atenderíamos un poco más. Ahorita no tenemos un dormitorio, acondicionamos un espacio para que los niños puedan dormir. Al principio vivíamos en una casa de renta y la arreglé para que estuviera funcional. Las necesidades han ido aumentando conforme aumenta el número de niños atendidos”

Según el entrevistado, el DIF estatal les apoya con despensas que incluyen alimentos no perecederos, pero, en aras de abatir el grave problema de la desnutrición, se requieren otro tipo de alimentos para brindar a los pequeños una mejor alimentación.

“El DIF nos provee despensas que contienen frijol, arroz, leche y otros productos, pero, sí requerimos comprar frutas, verduras, un poco de carne para poder darles una alimentación más variada a los niños. Hay un grupo de mujeres voluntarias que hacen una aportación económica y con eso se compra lo poco que se puede. Ellas van apoyando mensualmente y con eso compramos material de limpieza y cosas de uso personal como shampoo, crema, jabón e implementos de higiene que es lo que nos hace más falta junto con material de limpieza”, explica.

-La historia de la bolsa de arroz

La historia de Jesús en la sierra de Chihuahua ha estado salpicada de anécdotas, así como de otras historias de vida que han dejado una huella en él. El caso de Porfirio, ha sido uno de los más significativos, aunque no es el único.

“Hay una historia que me ha marcado mucho como fundador y me ha impulsado a seguir. Porque me idea de fundación no solo es esta casa sino fundar otras casas, pero tengo claro que primero hay que asentar del todo esta. Cuando salgo normalmente me llevo una mochila y en ella cargo siempre algo de comer. El día que llegué a casa de Pilo llevaba una bolsa de arroz, al ver la situación la saqué y se la di a la madre para que preparara el arroz y cuando la señora nos llamó a comer, los niños lo disfrutaron como si fuera un manjar. Un alimento tan común para nosotros, para ellos era algo extraordinario. Esa historia me ha marcado mucho”, insiste.

Jesús Javier señala que ver el cambio que se da en los niños es el mayor logro en la vida. Al inicio de las actividades en la fundación, él se encargaba de todo desde cocinar hasta lavar la ropa y atender a los pequeños huéspedes.

“Así duré tres meses y lo más curioso es que a los niños les gusta que yo cocine porque dicen que lo hago de manera más variada. Esa labor me ha ayudado mucho a conocer la necesidad humana, al hermano, al otro. Ahora ya somos 3 personas atendiendo a 19 niños, a veces se complica mucho pero, las dos señoras lavan, cocinan y yo tengo que atender a los niños ayudarlos con tareas, atender a la gente que llega”.

-La desnutrición infantil y la muerte por esta causa no es un fantasma sino una realidad

-Desde Guadalupe y Calvo hasta Bocoyna, el problema persiste

La desnutrición infantil en la región serrana de Chihuahua es una realidad que está a la vista de todos, pero son pocos los que hablan del tema y menos los que hacen algo para atender el problema que está llevando a los niños a la muerte.

En mayor o menor grado, la situación se presenta en prácticamente todos los municipios donde hay pobladores indígenas -Guadalupe y Calvo, Guachochi, Bocoyna, solo por mencionar algunos- cuyas condiciones socioeconómicas los colocan en un grado preocupante de vulnerabilidad.

“Si es cierto el problema de la desnutrición, si me han tocado muchos casos, hay mucha desnutrición. Tengo la idea de fundar una casa específicamente para niños desnutridos porque, aunque contamos con el CERENAM eso no basta. Es necesario darles seguimiento con las mamás y que se rescaten esos niños desnutridos. Del mismo lugar de donde estaba Porfirio hay otros 3 niños desnutridos casi al borde de la muerte y no me los he traído porque no tengo la posibilidad para rescatarlos. Falta mucha instrucción para las madres de familia para que ellas sepan cómo alimentar a sus hijos. En la sierra no debiera haber desnutrición infantil pero falta la educación, un programa específico para atender niños desnutridos y abatir las múltiples carencias también”, dice Jesús Javier.

El pasado mes de septiembre, Juan Villalba, líder de la sección 12 del Sindicato de Salud en Guadalupe y Calvo, denunció la muerte de por lo menos cinco niños con problemas de desnutrición severa, para los cuales no se tuvo el medicamento necesario cuando los pequeños ingresaron al hospital. Dichos decesos se registraron en el lapso comprendido entre junio y septiembre del año en curso.

Según Villalba, los niños afectados eran de las comunidades Pino Gordo, Huasachique y Sinatachi, entre otros; llegaron con desnutrición de tercer grado y no hubo los insumos farmacológicos para auxiliarlos.

“Uno de los grandes problemas que tenemos en la Sierra es la llegada de los medicamentos básicos para controlar enfermedades crónicas, y lo mismo nos está pasando con los insumos que se necesitan para los niños desnutridos”, expresó en ese momento.

En este contexto, gobernadores indígenas de los municipios de Guachochi y Bocoyna manifestaron preocupación debido a que se esperan cosechas pobres y en consecuencia poco alimento disponible para enfrentar la temporada invernal que se avecina. Aunado a ello, señalan la falta de personal médico así como la persistencia de padecimientos como la desnutrición y la tuberculosis.

“El maíz apenas dio algunos elotes y el frijol no rindió. La gente anda batallando, en la sierra ya empezaron las heladas y con el frío se vienen las enfermedades”, señalaron.

-Solo frijoles y a veces tortillas para comer: niños

-Arroyos secos, agricultura escasa y vacas flacas

Samuel y José son dos niños de 8 y 12 años que viven en San Ignacio de Arareco, municipio de Bocoyna; su vida cotidiana transcurre entre la venta de artesanías y la falta de alimento. Su apariencia no coincide con la edad que dicen tener, son pequeños y delgados.

En la mano llevan pulseras y collares que buscan vender a los pocos turistas que llegan en octubre a la zona. La afluencia de visitantes es baja y eso complica aún más, la situación para las familias que apoyan la subsistencia con las ventas.

Junto con ellos, otros niños y niñas ofertan tambores, ollas de barro, atrapa sueños, figuras de madera, recorridos guiados y hasta fotografías. Han aprendido los ángulos que los turistas quieren y el punto exacto para lograrlo. Todo por diez pesos, veinte o incluso a veces hasta por uno o cinco.

Más allá están las madres, que igual alimentan al hijo más pequeño o llevan trozos de madera que sirvan como leña, otras cuidan los animales o hacen más artesanías. También barren el piso de madera de la iglesia donde hay pedir porque el frío no sea muy intenso o la comida escasa.

El ambiente se percibe polvoso y en los arroyos apenas algunos charcos de agua, espumosa en algunas partes y en otras con lama. Allí lavan las mujeres la ropa y el rastro del jabón avanza lentamente hasta perderse en la tierra. Metros abajo otras mujeres hacen lo propio en un nuevo charco que aparece. La escena se repite una y otra vez. Alrededor la agricultura de autoconsumo luce grisácea igual que el horizonte, las vacas flacas, los arroyos secos y los rostros de los niños.

Samuel y José, igual que los otros pequeños rarámuris, continúan su recorrido en busca de clientes. Su último recurso ante la negativa de compra es un “tengo hambre”, quizá aprendido, quizá no. Su semblante es gris y su voz se apaga ante la pregunta sobre cuál será la comida del mediodía.

“Frijoles, tortilla a veces”.

Según datos estadísticos de la Secretaría de Salud, al cierre de la semana epidemiológica 39 del 2021, se ha registrado un incremento del 30.90 por ciento en casos de desnutrición en el estado de Chihuahua, con un total de 1 mil 741 contra 1 mil 330 del mismo periodo del año anterior. De ese total, 188 corresponden a desnutrición severa, 317 desnutrición moderada y 1 mil 236 desnutrición leve.

Los problemas de desnutrición, según se deriva de los informes del ente sanitario, aumentaron también en las últimas tres semanas epidemiológicas, ya que al término de la semana 36 se reportaron 163 nuevos casos de desnutrición severa lo que significa que se han sumado 25 mientras que en lo correspondiente a la desnutrición moderada y leve, se tenía una cifra de 276 y 1 mil 092 nuevos casos respectivamente. La diferencia es de 41 y 144 en el mismo orden.