Camiones 'pirata' operan por el monopolio apoyado por el Gobierno: Amotac

Chihuahua.- Leonel Méndez, Delegado en Chihuahua de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C, lamentó el trágico accidente ocurrido este jueves en donde se vio involucrado un autobús agremiado a esa organización.

Dijo que la Amotac se encuentra a la espera del avance en las indagatorias correspondientes que realizan las autoridades para poder determinar que clase apoyo se le brindará tanto al operador que se encuentra hospitalizado y en calidad de detenido así como al dueño del autobús.

Agregó que aún no se sabe a ciencia cierta el motivo del accidente, por lo que no se puede atribuir a una falla mecánica, a un descuido o alguna negligencia del chofer, en este sentido añadió que no se tiene la certeza de quien iba conduciendo la unidad en el momento del accidente, pues uno de los operadores perdió la vida y el otro resultó con lesiones de gravedad, por lo que serán las autoridades que den a conocer de manera oficial lo ocurrido, una vez que se concluya con la investigación.

El Delegado Estatal, agregó que la problemática de los camiones con permiso para turismo y que en ocasiones prestan el servicio de pasaje, se debe a un monopolio de ciertas empresas dedicadas al transporte de pasajeros quienes tienen de su lado a las autoridades.

Mencionó que el Gobierno Federal ha sacado una serie de leyes que beneficia a empresas como Omnibus y Estrella Blanca, dejando fuera a los autobuses de pequeñas empresas, sin importarles que varias familias dependan de la movilidad de esas unidades.

Asimiso dijo que existen familias y personas que no cuentan con los recursos para costear uno o varios pasajes en las grandes empresas, pues por la misma mafia que existe entre ellos y las autoridades, las empresas manejan costos muy altos.

Por ese motivo hay miles de personas que optan por pagar pasajes económicos en camiones que cuentan con permiso para turismo y que incurren en este tipo de actos, sin embargo dijo, mientras las autoridades sigan apoyando el monopolio del transporte, seguirán existiendo ese tipo de camiones a los que las grandes empresas han calificado como “piratas”, concluyó Leonel Méndez.

