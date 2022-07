'Canícula no se presenta en Chihuahua'

Chihuahua, Chih.- Alrededor de la canícula se han generado diversos malentendidos a lo largo de los años que han hecho que exista desinformación respecto al tema, ya que esta ni siquiera afecta al estado de Chihuahua, contrario a la información difundida cada año, explicó el director de Tiempo Severo.

Asimismo no se trata de un periodo en el que se presentan las más altas temperaturas, pues esta sólo está relacionada a la cantidad de precipitaciones pluviales, ya que, recordó, las temperaturas más altas se presentaron en mayo en la entidad y actualmente se espera que las lluvias continúen.

“Vemos que cada rato se comparten de manera oficial, incluso por los gobiernos, que hacen referencia a la canícula aquí, y la verdad es que buscamos espacios para explicarles que en realidad este fenómeno no afecta. Incluso la Conagua lo menciona, de que estados afecta y sería bueno que la gente lo conociera porque la misma gente ya lo ha adoptado como que es de aquí, pero no lo es, aquí hay otras circunstancias que influyen”, explicó.

En este sentido la Conagua especifica que la canícula también conocida como sequía intraestival o veranillo, no afecta a los estados del Noroeste del país, y no entra por ello tampoco en el promedio de los estados en los que se ha presentado desde 1981 hasta 2010.

“La canícula no existe en Chihuahua, aquí las temperaturas más altas se dan en el monzón mexicano, sin embargo como estamos en el fenómeno de La Niña esto hace que las lluvias se desplacen un poco digamos hacia el poniente del estado, en municipios colindantes con Sinaloa o Sonora y ocasionalmente lleguen lluvias moderadas por ejemplo a la capital. Ahorita tenemos algunos días con un anticiclón que está en el suroeste de Estados Unidos y Norte de Chihuahua, con una circulación que inhibe en su mayor parte la nubosidad, es muy poca la humedad que penetra, y si no estuvieran los anticiclones y como está la Niña, llegarían un poco más de lluvias”, detalló y señaló que si bien se ha llegado hasta los 38 grados en estos últimos días, en mayo se alcanzaron los 43 grados incluso en la capital.

Por su parte desde la Conagua se ha puntualizado que la canícula es la disminución de precipitaciones dentro de la temporada de lluvias que afecta la mitad centro-sur de México y parte del noreste, no tiene fecha exacta de inicio y fin, no dura exactamente 40 días y no es la época más calurosa del año.