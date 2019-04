'Canta' Jaime Herrera en juicio de 'La Coneja'

Chihuahua.- El ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, testificó hoy en el juicio oral que se lleva en contra del priista Alejandro G. G., por el delito de peculado.

Es el primer testigo con identidad reservada que acude a audiencias de ese caso y es la primera ocasión que comparece ese ex funcionario en un tribunal de manera formal.

El tribunal de Enjuiciamiento determinó cerrar a medios el interrogatorio a Herrera, sin embargo su presencia se confirmó al ser observado en las instalaciones del Cereso 1, en Aquiles Serdan, donde se lleva a cabo el quinto día de audiencia de ese juicio oral.

Al priista Alejandro G. le atribuyen un cobro al gobierno estatal por 1.7 millones de pesos en diciembre del 2015, por servicios supuestamente no prestados.

Tras el testimonio del exfuncionario, el tribunal decretó un receso y reanudará en breve de manera pública para informar lo ocurrido en el momento procesal que tuvieron en privado.