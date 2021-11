Canta por amor a sus 24 perritos

Silvestre Juárez/El Diario

Sergio Bencomo de 55 años, es un cantante urbano de música ranchera, quien a pesar de no tener familia, busca el ingreso para darle alimento y mantener a sus 24 perritos, así como apoyar a otros callejeros.

Con siete años dedicado a cantar en camiones y en la calle, con su bocina y micrófono ameniza con pistas de música ranchera, especialmente de Vicente Fernández, ya que su voz es muy parecida a la del icónico artista mexicano, hace lo que puede para ganarse el sustento diario.

Dijo que anteriormente trabajaba en obras de construcción, pero al lastimarse la espalda, ya no pudo seguir con esas labores, razón por la que buscó otra forma de subsistir y encontró en la música algo que no creía posible pudiera darle ingreso.

Reconoció que antes de la contingencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), le iba mejor porque había más gente en la calle y era más dadivosa, también solían contratarlo para amenizar una reunión o fiesta, pero todo eso bajó al punto de que diariamente apenas puede obtener dinero para lo más básico.

Con modestia, aceptó que muchas personas que se le acercan, le dicen que tiene buena voz y muy parecida a la de Vicente, lo felicitan, le aplauden y brindan un poco de efectivo.

Dijo que antes de que comenzara con esta actividad, solamente cantaba en reuniones familiares, tocaba la guitarra y deleitaba a los presentes en fiestas muy íntimas. “Yo cantaba en la regadera, pero mi esposa me insistió mucho que de perdida me fuera a los camiones. Compré esta bocina y desde entonces ahí ando en toda la ciudad cantando, eso me da alegría y a los que me escuchan”, platicó el hombre.

Generalmente se instala en la calle Victoria y Cuarta, donde espera juntar lo suficiente, ya que debe comprar mínimo un costal de croquetas a la semana que cuesta alrededor de 480 pesos para sus llamados “perrhijos”, además de los gastos para su casa donde vive junto con su esposa en la colonia Sector Independencia al norte de la ciudad que se ubica entre la 2 de Junio y la CDP.

El artista proporcionó su teléfono 614 595 51 40 por si alguna persona le interesa ponerse en contacto con él para una contratación o bien, apoyar de alguna manera, ya que la situación en la que vive es precaria y cantar en la calle es su única forma de vida.