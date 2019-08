Caos y confusión por turboglorieta

Chihuahua.- Los recientes trabajos de la última turboglorieta ubicada al sur de la ciudad y tras el cierre de la circulación vehicular sobre el bulevar Juan Pablo II, en la intersección con la Prolongación Pacheco, ha generado mucha confusión entre los automovilistas, quienes desconocen las vías alternas, además de quejas que en la noche no hay iluminación ni señalética que se alcance a ver.

A pesar de que en el lugar se encuentra personal de la Dirección de Transporte de Gobierno del Estado para guiar a las unidades del Sistema de Transporte Público de la Ruta Troncal 1, no hay agentes de la Policía Vial para cuidar la entrada al carril de norte y sur por donde pasa el camión, tal motivo origina que muchos autos se pasen de largo, pero al estar bloqueado el acceso, tienen que regresarse y volver a rodear.

Varias de estas molestias se deben a la falta de señalamientos que se aprecien bien, por lo que hay gran confusión de quienes no suelen transitar frecuentemente por esta zona. Aunque no se han presentado accidentes viales fatales, sí se presentaron choques alcance, así como “rozones” entre automóviles que confunden las desviaciones por no estar bien especificada la indicación.

Desde hace varios días, la autoridad pidió que se utilicen vías alternas como el bulevar Fuentes Mares y calle Francisco Portillo, para evitar perder tiempo en el tráfico, o molestias que la obra pudiera causar.

Para hacer la última obra, se realizó el cierre de los carriles en ambos sentidos del bulevar Juan Pablo II desde la avenida Pacheco hasta el CRIT, dicho cierre permanecerá durante dos semanas.

Las rutas alternas son las siguientes:

En sentido poniente a oriente, sobre vialidad Ch-p deberán girar a la derecha para tomar avenida Pacheco hasta llegar a bulevar Fuentes Mares, girando a la derecha y seguir hasta el semáforo de la calle Francisco Portillo, para luego transitar por el circuito de la Deportiva Sur, hasta tomar de nueva cuenta la avenida Juan Pablo II.

En sentido oriente a poniente, deberán continuar por Juan Pablo II hasta llegar al CRIT, para girar hacia Prolongación Pacheco, pasar el Hospital Infantil y retornar por las vías del tren, continuando por avenida Pacheco, hasta llegar a la vialidad Ch-p.

Según había comentado el director de la dependencia municipal responsable, todo el circuito que comprenderán las tres turboglorietas finalizarán los últimos días de este mes, por lo que se ha pedido paciencia al transitar por esta zona.





