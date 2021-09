Capacitación en empresas quedó en pausa

Chihuahua.- La capacitación de los trabajadores quedó en pausa en muchas empresas por dar prioridad a otras áreas del negocio durante la pandemia del Covid-19, así lo arrojó un sondeo realizado por la OCCMundial entre mil 200 profesionistas usuarios de la plataforma, de los cuales, el 47% dijo que su empresa no los ha capacitado y un 13% apuntó que menos que antes de la emergencia.

El sondeo realizado en agosto y septiembre de este año, de los cuales el 55% son hombres y 45% mujeres, también encontró en respuesta múltiple que el 57% de los participantes aseguraron que le falta interés a las empresas por capacitarlos; un 54% dijo que carecen de organización, el 49% que no hay presupuesto; 27 no dispone de tiempo y el 21% indicó que no se tiene conocimiento de la compañía para brindarla.

No obstante, también un 31 por ciento dijo que falta de interés de parte de los colaboradores para ser capacitados.

De los mil 200 profesionistas consultados solo el 16% contestó que les han ofrecido la misma capacitación que antes y el 15% asegura que ahora reciben más y un 8% dijo haberse integrado a la empresa al iniciar la pandemia, por lo que no tienen referencia de cómo se hacía con anterioridad.

Con respecto a la capacitación que recibían antes de la pandemia, 4 de cada 10 aseguraron que no se las ofrecían; para los colaboradores a los que sí se las daban, el 21% la recibía relacionada a su área de especialización, un 19% en habilidades blandas; el 7% en calidad y atención a clientes, un 3% en uso de la tecnología y el 1% en idiomas.

Al preguntarles si consideran que la compañía retomará los planes de capacitación que tenía antes de la pandemia, 15% no lo ve probable; 16% cree que en el corto plazo; un 21% piensa que a mediano plazo y 10% lo ve a largo plazo; el 23% cuenta con la misma capacitación o mejor y el 17% desconoce si ya se llevaba a cabo.

Relacionado a la capacitación y adquisición de competencias, solamente el 52% de los encuestados conocen la diferencia entre habilidades blandas (soft skills) y habilidades duras (hard skills); de éstos un 58% dijo que a raíz de la pandemia han desarrollado una mezcla de ambas, un 23% más en las blandas y un 16% más las duras o técnicas. Para desempeñar su puesto laboral, 6 de cada 10 considera que es muy relevantes desarrollar una mezcla de ambas.

Por último, un 48% de los encuestados dijo que se sienten preparados en ambas competencias, el 25% en habilidades duras o técnicas, otro 25% en habilidades blandas y un 2% en ninguna.