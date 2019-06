Carambola de tres vehículos deja cuantiosos daños

La tarde de este lunes un triple choque alcance dejó un saldo de cuantiosos daños materiales. El hecho ocurrió sobre la avenida Teófilo Borunda, a la altura de la calle María Luisa.



Una de las tres unidades involucradas es una pick up Mazda con placas de circulación ED4-86-45, cuyo conductor frenó repentinamente sobre el puente del canal debido que otro vehículo se detuvo intempestivamente.



Esto provocó que una camioneta Chevrolet Equinox con placas de circulación EMM-394, que venía detrás, se le impactara en la parte trasera.



Asimismo el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo con placas de circulación EMG-66-22 chocó en la parte trasera de la camioneta, resultando un menor con golpes leves en la cabeza.



Este hecho generó un caos vehicular en la zona, por lo que agentes de la Policía Vial acudieron a controlar el tráfico, tomar nota del percance y elaborar en el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.



Afortunadamente el menor no presentaba heridas de consideración, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.