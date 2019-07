'Carece IEE de presupuesto para consulta por alumbrado público'

Chihuahua.- El regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio García Hernández, opinó que para que el Instituto Estatal Electoral (IEE) organice la consulta ciudadana que defina la aceptación o no del proyecto de renovación del sistema de alumbrado público, será necesario que primero conozca la información cabal, completa y que no adolezca de sospechas, dudas ni de imprecisiones.

"La ciudadanía no puede ser llamada a votar con una pregunta que carezca de información precisa e indubitable. Los chihuahuenses merecen saber en qué consiste el proyecto y cuánto costará", manifestó.

Sumado a ello, el edil priista sostuvo que de igual manera la autoridad electoral carece del presupuesto para un gasto de esta naturaleza en Chihuahua y Ciudad Juárez.

"Ahora el IEE deberá recurrir ante la Secretaría de Hacienda estatal y al Congreso local para lograr la ampliación presupuestal suficiente", y lo cierto, agregó, "actualmente es reconocida la precariedad de las finanzas estatales".

Dijo que el plebiscito no es un proceso fácil, "y habremos de esperar que todavía el IEE tenga que dar elementos informativos que deriven en una pregunta a los ciudadanos que no vaya a ser sujeta de manipulación a través de campañas de publicidad y mercadotecnia, que busquen inducir la decisión ciudadana hacia una u otra opción".