Carecen escuelas de condiciones mínimas para regreso a clases

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua.- "Las escuelas carecen de las condiciones mínimas para el regreso a clases presenciales por lo que, aunque los niños necesitan la convivencia con los compañeros y retornar a las aulas, no los mandaremos así", señaló Luisa González madre de familia en la escuela “José María Ponce de León número 2325”, ubicada en la colonia Industrial.

Indicó que desde la Secretaría de Educación Pública –SEP- no ha bajado la información necesaria para los maestros sobre el desarrollo de las actividades escolares, por lo que se debe tener claro primero cómo será el funcionamiento.

“Qué más quisiéramos que los niños recuperara su vida como la tenían antes porque les hace mucha falta convivir con su compañeros, llevar su vida normal pero también estamos viendo que las escuelas no tienen las condiciones mínimas indispensables para mandarlos y así no los vamos a mandar. Si dicen que quieren que regresen de poco a poco pero no tienen las condiciones. Ahorita están batallando para tener los salones limpios, que tengan agua, aire funcionando, sanitizados. Como quiera uno les compra el gel y el cubrebocas pero así no, realmente siento que a la SEP le falta bajar mucha instrucción y dar los medios para que los niños puedan asistir como la sanitización, sana distancia, ventilación adecuada que es algo que hasta ahorita no se ha podido lograr”.

La entrevistada dijo que desconocen si las actividades presenciales que se pretende reinicien a finales de agosto, serán aleatorias o por cuánto tiempo. Indicó que los niños ya traen cierta educación para el uso de cubrebocas pero si la escuela no tiene los medios necesarios para la prevención, el regreso es imposible.

Por su parte Anel Leal Torres, directora del citado plantel educativo, informó que este lunes fue el día que se asignó para la inscripción de alumnos tanto de nuevo ingreso como de reingreso y a partir de mañana inicia el taller intensivo para maestros que se extenderá toda la semana.

“La próxima semana será el consejo técnico escolar para maestros previo al regreso a clases de los niños el próximo 30 de agosto. El taller de este martes tratará todo sobre los protocolos de seguridad (en materia covid) que se llevarán para las actividades presenciales”, explicó.