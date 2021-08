Casi lista, alberca de Santo Niño

Francisco López/El Diario

Un total del 3 años y 70 días lleva cerrada la alberca de natación de la colonia Santo Niño, la de mayor tradición en la ciudad, según los representantes de la constructora encargada de la obra, ayer en la tarde entregarían la obra.

Al realizar un recorrido por el lugar, se observó a una cuadrilla de trabajadores ocupándose de los detalles finales en gradas, baños, vestidores y otras áreas comunes.

El director del Instituto Chihuahuense del Deporte, Juan Pedro Santa Rosa, informó que la obra será reinaugurada el próximo viernes, según la agenda del gobernador Javier Corral, quien termina su mandato el próximo 8 de septiembre.

“Yo la había sugerido para el jueves, sin embargo, se nos retrasaron un poco y vamos a hacer una pequeña ceremonia el viernes, todavía falta confirmar la presencia y horario del gobernador, pero ya la intención es, como lo prometí, entregar esa alberca, mejorada, que como me dio dolor de cabeza”, externó.

El funcionario del deporte, sin embargo, dijo no saber cuándo estas instalaciones estarían abiertas al público, pues dependería ya de la próxima administración, a la cual no le quieren dejar adeudos por gastos de operación.

“Nosotros no abrimos las albercas, que pudimos haberlo hecho para recaudar recursos para el instituto, y no lo hice porque a la siguiente administración si no pega, la dejo endeudada con gas, con luz, con la nómina y demás. Si de por sí, vamos a entregar en una situación complicada financieramente, hubiera sido muy poco ético dejarlos embarrados”, señaló el directivo.

Santa Rosa especificó que la inversión para el vaso de la alberca fue de 2 millones de pesos y otros 3 millones para la remodelación general.