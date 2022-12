Casi se murió por un embrujo, Primera Parte

Delicias, Chihuahua, 1942.- A Joaquina Castañeda, célebre curandera y sobadora calificada, el trabajo no le faltaba. Entre tobillos torcidos, nervios anudados, empachos y hasta quemados, se le iban todas las horas del día, y algunas de la noche.

La curandera de la Loma de Pérez, quien allá por los años cuarenta alcanzó la cumbre de su fama, nunca se había enfrentado a un reto como el que le llegó un día que le trajeron a un muchacho inmovilizado a quien, a falta de silla de ruedas, lo presentaron rodando en una carretilla.

¡Qué aspecto el del chamaco!

De inmediato, sin haber hecho ninguna pregunta, Joaquina rechazó la curación: "¡No puedo hacer nada, yo no le llevo la contra a la brujería, es muy peligroso, llévense a su muchacho!"

A Pablo Esquer, su familia lo había enviado no hacía mucho a la capital del estado a estudiar una carrera en el Instituto Científico y Literario, y le encargaron que se alojara en casa de su madrina Lupita, con quien arreglaron que le cobrara una cuota módica por el cuarto y la comida.

Nomás presentarse Pablito en casa de su madrina, la hija de ésta, Reina, quedó prendada del muchacho y se le aparecía en todo momento, sin desaprovechar la ocasión para hacerle algún servicio de planchado, de lavar su ropa, de tener todo tipo de atenciones con él. Empalagosa era la mujer, quien le sacaba como siete años de ventaja al muchacho, aunque era muy atractiva a sus 30.

Simplemente, a Pablo no le interesaba relacionarse con ella, y de manera muy cortés puso límites que la mujer no podía cruzar.

En Reina creció el interés por Pablo, y llegó un momento en que lo que sentía por el muchacho ya era ni más ni menos una pasión descontrolada que, por no ser correspondida, llegaba al grado de una rabia violenta.

Viendo que Pablo no le hacía caso, Reina concentró su voluntad y sus acciones en doblegar la voluntad del muchacho.

Los malestares que llevaron a Pablito a su ruina física, subieron de intensidad, y en una semana pasó de sentir ligeros mareos y dolor de cabeza, a la casi completa parálisis y a cuadros de fiebre que requirieron que se quedara en cama.

¿Quién lo atendió en el lecho de enfermo? Reina. La mujer lo tenía ahora a su disposición.

En dos semanas, Pablo dejó de hablar y no pudo ya reconocer a la gente, pero sucedió algo con lo que no contaba la enamorada y despechada, que su madre fuera por él y, con gran alarma, se lo llevara a Delicias. Lejos de su influencia.

Un mes después, la situación del enfermo empeoró cuando le enflaqueció la carne y los ojos se le apagaron hasta quedar reducido su cuerpo casi al esqueleto.

"No, Joaquinita, no nos niegue el servicio, salve a mi chamaco", rogaba la madre, angustiada y llorosa, y mostraba el estado del enfermo: "mire cómo está, ya lo llevamos con muchos doctores y lo único que han hecho ha sido sacarnos dinero, pero no lo han mejorado, al contrario..."