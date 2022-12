Casi se murió por un embrujo; Segunda y Última Parte

La familia estaba al borde de la quiebra, y la desconsolada mujer ya empezaba a temer que perdería a su hijo. Insistió: "Salve a mi chamaco, Joaquinita, yo sé que usted es buena".

Pero Joaquina Castañeda se mostró inflexible. En ello le iba la vida, pensaba, no podía contrarrestar un "trabajo" como aquél, que evidentemente había sido "sembrado" al infeliz mortal con poderes sobrenaturales, más allá de los que pudiera tener una bruja común.

"Mire, esto se lo "pusieron" a su muchacho, y yo no me meto con brujería", permaneció en su dicho la curandera.

Pero el dolor de la madre fue más poderoso que los temores de la sanadora, y terminó por convencerla, aunque Joaquina puso sus condiciones: "No me hago responsable de que su muchacho termine vivo, esto es una pelea a muerte, y me puedo morir yo, se puede morir Pablito, pero de seguro sí se muere quien le plantó el mal", advirtió, sombría.

Mire, le dijo a la madre, tráigamelo mañana en la noche, cuando ya se hayan ido los últimos clientes, y le encargo también dos ramos de cempasúchil, un frasquito de agua recién bendita, un rosario y este saquito lleno con tierra del cementerio.

Al día siguiente, empezó el duelo mortal.

Realmente, el procedimiento de Joaquina fue un funeral, y consistió en imitar, paso por paso, el trayecto de un difunto desde su lecho de muerte hasta el umbral de la fosa.

Joaquina ya sabía a qué se estaba enfrentando, y estaba muy consciente del riesgo y empeñó toda su energía en invocar, al revés, a las fuerzas demoniacas que utilizó la bruja que le hizo el trabajo a Pablito.

Colocada en medio de un cuarto en el que la figura tendida de Pablo era el muerto, Joaquina usó el agua bendita y la arrojó a los cuatro puntos cardinales, y dejó una poca para rociar los ojos del embrujado. Rezó el rosario, ayudada por la madre, y lo repitió tres veces, y vertió tierra de camposanto y ceniza en los párpados del enfermo, y levantó la voz convertida en un chillido espantoso, y profirió palabras terribles en lengua extranjera. Y luchó físicamente con sus brazos entrelazados con los brazos invisibles de su rival, en una contienda de fuerza de la que salió sudorosa, roja de la sangre en sus mejillas, y con los moretones de la pelea marcados en sus brazos y cuello.

Los gritos y gemidos de la curandera se prolongaron durante muchos minutos, interminables minutos de angustia y sobresalto, hasta la hora en que cayó rendida de agotamiento.

Joaquina no murió, y se guardó para ella en lo íntimo, la convicción de que su contraparte debió perecer en esa lucha a distancia.

Pablito revivió, prácticamente, y repuso sus fuerzas y floreció en sus 24 años macizos.

Y al cabo de un mes, un familiar que los visitó en Delicias les dio una noticia. Después del usual tema del clima insoportable y de las lluvias que se atrasaban ese año, y al cabo de tres tazas de café, como por casualidad, salió la plática de los familiares, y les preguntó la visita, casualmente: "¿No saben quién se murió en Chihuahua? Reina, la hija soltera de doña Rosita".