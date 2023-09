Caso Alondra: Una herida que no cierra

Chihuahua, Chih.- Camila, hija de Yesica Corpus Moreno y hermana de Alondra María Nolasco Corpus quien desapareció hace seis años (el 18 de septiembre de 2017), ofreció una entrevista a El Diario de Chihuahua en donde habló sobre el dolor que vive de manera constante al no saber nada de su hermana menor, y de haber perdido a su madre en octubre de 2021.

La entrevista se llevó a cabo con la autorización de su papá, y acompañada de la psicóloga de la organización 'Justicia para Nuestras Hijas'.

“¿Cuánto dolor puede soportar alguien?, el fallecimiento de mi mamá no quiere decir que a mi hermana ya no la sigamos buscando; quiere decir que una persona murió con dolor, y no sólo físico, sino psicológico.

“Pasar por eso fue muy doloroso, y es por eso que me gustaría pedir que las personas no dejen de compartir la imagen de mi hermana; que las autoridades logren encontrar a esa persona que se la llevó, y que logren encontrar a Alondra”, expresó Camila, quien actualmente tiene 16 años.

Camila tenía diez años cuando Alondra fue sustraída presuntamente por Ramiro Córdova Cárdenas, quien era el abuelastro de las dos niñas.

Ambas estaban por festejar su cumpleaños número once y diez; sin embargo, esa noche todo cambió.

“Todo fue muy difícil a raíz de lo que pasó; mi mamá dejó de ir a fiestas y de convivir por buscar a mi hermana... Yo la escuchaba llorar y era muy triste porque yo era muy pequeña, luego ella se empezó a enfermar, dejó de comer y de hablarle a sus familiares”.

Según lo que narra Camila, con el paso del tiempo, su madre comenzó con dolores de cabeza de manera constante, se cansaba mucho e incluso subir las escaleras era sumamente difícil para ella.

“Tras todo eso, a mi mamá le hicieron unos estudios; me acuerdo mucho que ese día duraron bastante con el médico y cuando al final salieron, mi mamá estaba llorando y me dijo que tenía un sangrado intenso y que tenia que ir a Urgencias... después de eso no la volví a ver y ya después supe que tenía leucemia".

Cuando eso ocurrió, Camila se sintió muy triste, sobre todo por que ya tenían planeada su fiesta de quince años.

“El dos de octubre teníamos planeados mis quince años, y eso pasó antes, así es que todo se canceló y ella no pudo verme con mi vestido”, expresó Camila con voz entrecortada.

Luego de años de una dolorosa búsqueda, la madre de Alondra fue diagnosticada con un tipo de cáncer, que terminó por arrancarle la vida el 14 de octubre de 2021.

“Mi papá, mi hermano y yo hacíamos lo que podíamos, pero mi mamá es la que más la buscaba; todo este camino fue muy difícil. Tratar de que tu mamá no te vea llorar o que no se preocupe por ti, no es fácil”.

Tras la muerte de su mamá comenzaron a batallar mucho con el dinero, ya que sólo su papá trabajaba y aunque su hermano le ayudaba, no era lo mismo.

“Yo aún no puedo ayudar mucho pues apenas tengo 16, casi 17, y bueno, pasar por algo así y encima tener este tipo de problemas económicos no es tan sencillo. “Además, tampoco hemos tenido avances en la investigación. Yo sé lo mismo que la gente sabe, lo que hay en internet, no sé más”.

Durante la entrevista, Camila dijo que siempre han tenido más preguntas que respuestas, y que las autoridades no hicieron las cosas como debieron.

“Me gustaría agradecer a las personas que siempre han estado cerca y nos han ayudado; a Justicia para Nuestras Hijas y a la gente externa”.

Refirió que desde el principio hubo fallas por parte de la Fiscalía debido a que cuando la interrogaron lo hicieron en un espacio cerrado y sin compañía de su mamá; además de que en una de las pesquisas pusieron el rostro de ella y no el de su hermana.

“Yo estaba en unos volantes, en unas pesquisas y a veces la gente me veía mucho o preguntaban como me llamaba pero no era culpa de las personas, era culpa de la autoridad”. Los recuerdos con su hermana con el tiempo algunos de ellos se han ido borrando, pero tiene imágenes en su mente como cuando compartían las navidades y abrían juntas sus regalos.

“Me gustaría mucho que de verdad la gente siga compartiendo la información de mi hermana; que las personas se sigan preocupando por ella y que en algún momento podamos encontrar a

Pasar por eso fue muy doloroso, y es por eso que me gustaría pedir que las personas no dejen de compartir la imagen de mi hermana; que las autoridades logren encontrar a esa persona que se la llevó, y que logren encontrar a Alondra”

A mi mamá le hicieron unos estudios; me acuerdo mucho que ese día duraron bastante con el médico y cuando al final salieron, mi mamá estaba llorando y me dijo que tenía un sangrado intenso y que tenía que ir a Urgencias... después de eso no la volví a ver y ya después supe que tenía leucemia"

Los hechos ocurrieron en el 2017; su madre Yesica Corpus se preparaba para ir a trabajar cuando de pronto se percató de que su hija ya no estaba.

En ese momento, Yesica inició con la búsqueda de su pequeña de nueve años.

Inmediatamente, ella dió aviso a las autoridades y comenzó a difundir a través de redes sociales que su hija había sido sustraída en la colonia Vistas del Norte.

Tras la denuncia, se emprendió una búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado en la que también participaron amigos y familiares cercanos de la niña.

Se buscó por calles y colonias aledañas a la colonia de dónde desapareció; posteriormente, la búsqueda se extendió a otros puntos de la ciudad; sin embargo, no sé logró dar con su paradero.

El principal sospechoso, Ramiro Córdova Cárdenas, era pareja de la abuela de Alondra y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.

En ese entonces el abuelastro de Alondra tenía 48 años y fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada de la Mujer; dependencia que lo puso en libertad al no tener evidencias suficientes.

El presunto responsable huyó del estado y hasta el momento tampoco se sabe nada de él.

Un dolor que nunca muere: hermana; a seis años de no saber de ella, el presunto responsable sigue libre “¿Cuánto dolor puede soportar alguien?, el fallecimiento de mi mamá no quiere decir que a mi hermana ya no la sigamos buscando; quiere decir que una persona murió con dolor, y no sólo físico, sino psicológico