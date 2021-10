Castro y Corral destruyeron el Poder Judicial: magistrado

El Diario de Chihuahua / Luis Villegas Montes, magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia El Diario de Chihuahua / Luis Villegas Montes

Chihuahua— Luz Estela Castro y Javier Corral destruyeron al Poder Judicial y tomará mucho tiempo restablecer el equilibrio institucional, roto por el alarde de poder de la primera y la intromisión brutal del segundo, en una época en que “absolutamente todo era por imposición”.

Así lo señaló Luis Villegas Montes, magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia –STJ–, quien aseguró que ni antes ni después de Lucha Castro se había visto el fenómeno de fuerza y poder que se vivió.

“En su momento lo dije. Creo que ningún presidente del tribunal había tenido tanto poder como Lucha Castro y lo digo en serio. Porque había un equilibrio natural entre los magistrados, en todos lados hay grupos, pero uno sabía que había una especie de equilibrio y el presidente sabía que debía cuidar esos equilibrios para no desbalancear el funcionamiento del pleno. Cuando viene Lucha con ese alarde de fuerza por parte del ejecutivo, yo creo que no hubo nadie en la historia del tribunal –ni antes ni después de ese fenómeno– que tuviera tanto poder como lo tuvo ella”.

En esa época, indicó Villegas, destacó la sumisión del entonces presidente del STJ, lo que llevó a un desequilibro tanto en el pleno como en el funcionamiento de las instituciones. Quitarse las “rémoras”, aseguró, costará tiempo y trabajo.

“El gran problema es que el lapso en el que ella estuvo tuvimos un presidente sometido, sumiso por completo como es el caso de Jiménez Castro; eso le hizo mucho daño al tribunal porque se estableció un desequilibrio muy marcado en el pleno y en el funcionamiento regular de las instituciones de éste porque era por imposición absolutamente todo. Lograr transitar a la normalidad le va a tomar mucho tiempo al tribunal, quitarse todas esas rémoras, y además le va a costar trabajo porque lo estamos viendo, esta reunión en Barcelona es vigente, algo que está ocurriendo. Entonces, ese interés en desbarrancar el funcionamiento normal de las instituciones del estado por parte de estos personajes por supuesto que genera consecuencias”.

El magistrado enfatizó que es muy sencillo destruir, que fue lo ocurrido con Castro y Corral, pero hay que aspirar a la regularización institucional, estar alerta ante las circunstancias que se presenten y actuar en consecuencia.

“Tenemos que aspirar a regular el funcionamiento de las instituciones, pero es una tarea muy ardua. Es muy fácil destruir, fue lo que ocurrió con Lucha Castro y la intromisión brutal de Javier Corral al Poder Judicial con este personaje. El restablecer los equilibrios naturales, el permitir que las diferencias discurran por cauces institucionales, restablecer el diálogo como instrumento previo a cualquier otra acción, eso nos va a tomar bastante tiempo a los chihuahuenses porque el daño que se hizo fue muy fuerte. Y además estas cosas no son por generación espontánea ni por magia. Hay un principio que dice que en política no hay vacíos, es decir, cuando tú dejas de hacer algo que tienes que hacer, alguien más lo hará o alguien se va a aprovechar de esa omisión. Por tanto, tenemos que regularizar las instituciones y evidentemente, estar alerta a esa circunstancia y actuar en consecuencia”, apuntó.

En lo consecutivo, dijo, es necesario dejar de lado la imposición y el enfrentamiento y quien no lo entienda así, tendrá que dar la cara.

“Lo que sigue no puede ser la imposición o el enfrentamiento sino el diálogo y de manera paulatina, generar las condiciones de confianza para poder restablecer esos mecanismos que tienen todas las administraciones públicas para que lleguen a un funcionamiento óptimo. Es cuestión de tiempo y buena voluntad y quien no entienda esa circunstancia va a tener que enfrentarlo. Hay ciclos que por su naturaleza te obligan a que tomes ciertas decisiones. El hecho de que haya terminado una administración e inicie otra te establece una nueva dinámica de interacción entre los actores políticos, de tal suerte que cada quien entienda lo que deba entender y actúe en consecuencia”.

Los ecos de la presunta reunión en Barcelona, donde Luz Estela Castro reside, y a la que habrían asistido personajes de la política local, es un foco rojo que debe atenderse pues resulta evidente que no sería una reunión pensada en apoyar, señaló el entrevistado.

“La reunión de Lucha Castro en Barcelona con algunos actores políticos, te deja claro que existe todavía un foco o un eje que va a articular ataques en contra de la actual administración y lo digo así porque todos esos actores han tenido en el pasado ese sello distintivo, han estado alineados en contra de la actual titular del ejecutivo. Creo que esa circunstancia política también precipita este asunto de los enfrentamientos. Cuando piensas que ya fue una etapa superada y eventualmente tendrías que ver nada más hacia el futuro, a lo que viene, te das cuenta que hay un eje articulado que está organizándose y evidentemente será en tu contra. Sería ingenuo pensar que están juntándose los amigos para ver cómo van a apoyar o sumarse a la labor”.

Aparentemente, sería ese hecho el detonante de los conflictos al interior del Poder Judicial, cuyo papel debería ser continuar desempeñando su labor y no dar cabida a las injerencias indebidas de otros entes.

“Creo que esa circunstancia es la que detona todo este asunto y evidentemente te marca una agenda, en el sentido de que debes estar prevenido porque se empiezan a mover intereses contrarios a la administración con lo que ello implica. Sin que haya que decir de antemano que te tienes que sumar a las tareas que realice tal o cual órgano, lo cierto es que el arranque de cualquier administración merece un voto de confianza para decir: vamos viendo cómo evolucionan las cosas sobre todo en un contexto conocido por todos, bastante critico que va de la seguridad a las finanzas. En ese entendido, el papel que le toca al Poder Judicial es seguir desempeñando su labor de manera institucional por un lado y por otro, no darle cabida ni cobijo a quien ya ha demostrado en el pasado inmediato, ni siquiera remoto, sus intenciones. Deben tomarse cartas en el asunto para impedir esa injerencia indebida. Creo que eso tendría que pasar, el ‘qué vaya a pasar’, eso no lo sé, no lo tengo tan claro”.

Respecto a la controversia generada por el nombramiento de jueces y magistrados, en la que también se vio inmersa Lucha Castro, Villegas dijo que en su momento él denunció, pero nadie hizo eco de ello.

“El tema de los jueces y sus irregularidades fue un hecho público y yo lo denuncié. Fui el primero, antes de que se consumara, cuando empezaron los exámenes. Mucha gente no entendió por qué después no volví a hacer nada, y fue porque de los 600 participantes –300 internos y 300 externos– ninguno me secundó pese a que estoy convencido que tenía la razón. Entonces no tenía sentido que estuviera yo solo como loco denunciando. Después vino un debate público en el sentido de por qué yo me oponía a que fueran removidos los jueces de manera provisional y se designara a otros. Esto porque estaba ‘sub judice’ en la corte, que resolvería y lo iba a hacer en definitiva si había anomalías o no. La remoción de jueces sólo iba a multiplicar el problema en vez de resolverlo”.

Ahora lo que sigue, dijo, es actuar y hacerlo en apego a la ley, pero además generar consensos a partir del debate, ya que cuando éste no existe significa que algo o alguien está imponiéndose de manera arbitraria.

“La corte validó el procedimiento, por tanto hay que actuar en consecuencia y someterte a los tiempos jurídicos y constitucionales, ceñirte a la ley para darle continuidad a la ratificación. En este asunto la ley es clara en el sentido de que hay un plazo para realizar una serie de tareas. El Poder Judicial debe tener un órgano que se encargue de supervisar la actuación de los jueces y unos meses antes de que se cumplan los tres años para la ratificación, empieza un procedimiento a cargo del presidente del tribunal. La ley orgánica establece de manera específica ese procedimiento cuya dirección y responsabilidad pesa sobre la presidencia del consejo para efecto de realizar una serie de labores y tareas que tengan que ver con esa supervisión y luego, sobre la base que arroje ese proceso ya podrás decidir si los ratificas o no. Creo que en ese punto estamos, no entiendo por qué se ha generado esta polémica. Creo que hay una confusión que llevó a una polémica que ahora es pública. El Consejo estaba en su derecho de revisar la actuación de los jueces y lo que tiene que ocurrir y privilegiar es el debate como la oportunidad para generar consensos. Si se dan consensos sin debate es preocupante porque quiere decir que alguien se está imponiendo de manera arbitraria. El debate es el único instrumento que garantiza consensos sólidos porque lo otro, o es imposición o es enfrentamiento”, finalizó.