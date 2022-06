Catemaco en crisis por brujos charlatanes

En los últimos años ha crecido rápidamente el número de personas que se dedican al ocultismo, supuestos brujos capaces de cualquier cosa con tal de ganar fama y clientela que les deje jugosas ganancias, gran parte de estos supuestos brujos han optado por colgarse de la fama de un lugar mundialmente conocido por su brujería, su magia negra y las curaciones milagrosas que se han dado en ese lugar, hablo de Catemaco Veracruz, ubicado al sur de Veracruz en la región Tuxtleca se encuentra la capital de la brujería mexicana, los brujos charlatanes han llevado a Catemaco a la crisis total al grado de que la gente que necesita ayuda espiritual prefiera aguantarse y quedarse con el problema antes que acudir con un brujo, por miedo a que los vuelvan a robar.

La mayoría de los supuestos brujos que utilizan el nombre de Catemaco son simples charlatanes que NO son originarios del lugar, NO consultan ni trabajan ahí y mucho menos conocen el pueblo, el número de habitantes de Catemaco es muy chico por lo tanto prácticamente todos se conocen, así que es fácil saber que brujo es de ahí o que brujo trabaja ahí, basta con preguntar en el pueblo para que la gente de referencias, pero aquí no para la cosa, incluso yendo hasta Catemaco es difícil llegar con un buen brujo ya que al entrar al pueblo muchas personas de turismo en motocicletas y algunos a pie te acosan para disque llevarte con el "mejor" brujo, al igual que los lancheros y las personas que trabajan en hoteles éstos también te recomiendan a su gallo, por demás está decir que son los brujos charlatanes quienes les pagan a todas estas personas para que les lleven clientes, y de esa forma obtener sus jugosas ganancias, a costa de unos incautos que se dejaron engatusar por todos estos paleros bien pagados.

Un brujo de verdad tiene buena reputación y una trayectoria conocida, lo recomiendan personas reales que han sido sus clientes y han tenido buenos resultados, no necesita de paleros que le lleven clientes, porque la gente llega sola con las recomendaciones de los demás. Una vez más hago un llamado a todas las personas que necesitan ayuda, tengan cuidado, no se dejen llevar por las apariencias, no permitan que su desesperación los lleve con alguien que sólo les dará más problemas, el hecho de que ya hayan ido con algún brujo charlatán que no los pudo ayudar y sólo los robó no significa que todos seamos así, en todas las profesiones y oficios existen buenos y malos, charlatanes y honestos, en ustedes está a quien elegir.

Don Luis es un brujo reconocido por hacer trabajos difíciles y resolver problemas imposibles, a él llegan todas las personas que no han encontrado solución de sus problemas en otras partes, Comenta el brujo del poder negro que la mayoría de la gente lo consulta por cuestiones de amor "muchas personas quieren recuperar su matrimonio, que su novio o novia vuelva con ellos o simplemente que la persona que les gusta caiga rendida a sus pies", así como también para quitarse enemigos, quitarse daños, males puestos, hacerse limpias y protecciones o dañar a otras personas, "lo más pedido últimamente dadas las condiciones del país y del mundo es para cuestiones dedinero y progreso económico", Don Luis puntualizó que su trabajo es serio "mucha gente lo toma a juego y me buscan nada más para quitar el tiempo con puras tonterías y la verdad eso no se vale hay mucha gente que realmente necesita la ayuda y estas personas nada más estorban, los clientes tienen que ser gente seria que realmente quiere y necesita que le ayude deben de saber que quieren y como lo quieren".

Aclaración de DON LUIS:

