Causa Corral quiebra técnica

El Diario de Juárez / Javier Corral

Chihuahua– La deuda que tiene el Estado, la imposibilidad de contar con más ingresos y los pasivos a largo plazo colocan a la administración estatal en una “quiebra técnica”, según explicó el diputado local y presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Colunga, quien expuso que el escenario es aún peor de lo que se había proyectado, luego de que se supo que el déficit es de 14 mil millones de pesos.

La gobernadora electa María Eugenia Campos dio a conocer que el Gobierno saliente no dejará dinero para terminar “el tiradero de obras” como las del BRT-2 en Juárez, y ni siquiera para la nómina de la primera semana de septiembre.

“Estoy ahorita en negociación con la Secretaría de Hacienda para que me deje contratar un crédito a corto plazo, que lo más que me deja de techo financiero son 5 mil millones de pesos; el problema es que la ley dice que yo no puedo contratar (deuda) hasta el 8 de septiembre y la nómina se me viene el día 15 de septiembre”, expuso la semana pasada.

El legislador expresó que la Secretaría de Hacienda del Estado ha sido opaca en lo que respecta a dar información sobre la verdadera situación de las finanzas, y expresó que “aún pueden salir más compromisos financieros que se van a dejar”.

