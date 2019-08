Causa de muerte de Ivannia fue por golpes

Chihuahua, Chih.- Los múltiples golpes que recibió en diferentes partes del cuerpo le provocaron la muerte a la joven Ivannia Perea Prieto, tal como lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE), que refiere que la causa de la muerte obedece a un traumatismo.

La joven se localizó sin vida el pasado sábado al interior de un tiro de mina en el municipio de Aquiles Serdán, junto con restos de por lo menos otras cuatro personas, mismas que hasta el momento no han sido identificadas debido a las condiciones en las que se encuentran.

El jueves, la fiscalía zona Centro confirmó la muerte de Ivannia Perea Prieto y se informó que los diversos golpes que recibió le provocaron la muerte, según reveló la necropsia que se le practicó y no se menciona que haya sido herida con proyectil de arma de fuego.

Ivannia junto con su padre Luis Martín Perea López, fueron levantados afuera de su domicilio en la colonia Jardines Universidad el pasado 25 de julio, hasta el momento no se tienen indicios del paradero de su padre, por lo que continúan las investigaciones, para dar con su ubicación, así como determinar las causas de su desaparición.

Así mismo, la fiscalía informó que aún están a la espera de obtener las muestras genéticas de los otros cuerpos para determinar su identidad y hacer entrega a sus familiares.