Cayó 50% venta de leña en la ciudad

Francisco López/El Diario

La venta de leña en la ciudad de Chihuahua ha tenido una caída del 50 por ciento durante la presente temporada invernal ya que, a decir de los comerciantes del ramo, de 288 toneladas que se contabilizaron en 2021, este año apenas se ha llegado a 144.

Cristian Galindo, encargado de la leñería ubicada en la avenida Niños Héroes y 21, informó que aún en los días más fríos, la gente no acude a comprar como lo hacía antes.

“Las ventas están muy bajas respecto a años anteriores, no se ha sentido el frío muy intenso, pero aunque haga frío no se vende. El año pasado se trajeron 18 camiones de leña con 16 toneladas cada uno, ahora han traído sólo nueve camiones, la mitad y aún así no ha salido toda”, indicó.

En cuanto a la competencia que existe en las calles y diferentes accesos a la capital, Galindo indicó que no les ha afectado ya que, dichos vendedores llaman a la leñería para que les compren su producto.

“La competencia que hay en las calles no ha vendido nada. Nos hablan para que les compremos. El problema es que la gente no está comprando. Los sábados es cuando vienen más personas, quizá por el encierro o porque tienen más tiempo”.

Respecto al precio y origen del producto, el entrevistado indicó que éste se trae de Madera y sí tuvo un incremento de 20 centavos por kilo.

“Es pura leña de encino que se trae del ejido El Largo Maderal sur. El año pasado costaba 4 pesos con 30 centavos el kilo y ahora está a 4 pesos con 50 centavos. Aparte de la leña vendemos carbón de encino por bolsa, que se vende mucho en verano para temazcal y restaurantes que usan leña”, indicó.

La leñería de la avenida Niños Héroes tiene más de siete décadas establecida en el mismo sitio, por lo que las familias chihuahuenses la identifican y acuden a ella por la calidad y precio del producto que ofertan. Sin embargo, este año las cosas han cambiado un poco debido a las afectaciones económicas que la población enfrenta a causa de la pandemia.

“Tenemos más de 70 años aquí, han pasado tres generaciones. Esta fue una de las primeras leñerías de la ciudad. La gente nos conoce”, aseguró Galindo.