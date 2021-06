Cede el calor; hoy máxima de 34 grados

César Lozano/ El Diario

Chihuahua.- Este martes el cielo de la ciudad de Chihuahua amaneció despejado, y durante el día se esperan nublados y seminublados.

Las probabilidades de lluvia son de apenas del 1 por ciento, sin embargo, la humedad será muy alta, de 54 por ciento en el ambiente, lo cual provocará que la sensación de calor aumente.

La temperatura máxima será de 34 grados durante las horas de mayor radiación solar y la mínima de 22 que se registró durante el amanecer

No se esperan rachas de viento para hoy, prácticamente no soplará y se recomienda no exponerse a los rayos solares, y de ser así con uso de bloqueadores, además de proteger sobre todo a menores y adultos mayores.