Celebra Grupo Bafar 40 años de trayectoria

Chihuahua, Chih.- Una trayectoria de crecimiento exponencial, diversificación y gran interés por contribuir al desarrollo del país, son algunas de las características por las que destaca Grupo Bafar, que ayer celebró su 40 aniversario.

Durante el evento de celebración se reconoció a proveedores que han acompañado prácticamente desde el inicio a Grupo Bafar, empresas que suman más de 35 años construyendo una alianza productiva para que los mejores productos cárnicos lleguen a la mesa de los mexicanos.

Los proveedores reconocidos fueron Multivac México S.A. de C.V., Ra Chisholm LTD, Vilas and CO INC, Jennie-O Turkey Store International y McCormick Pesa, S.A. de C.V.

Entre socios comerciales, colaboradores, familiares y amigos, festejaron estas cuatro décadas de la empresa chihuahuense.

Los invitados tuvieron la oportunidad de dar el ya tradicional recorrido por las instalaciones de la compañía, tener un espacio de networking en el centro de negocios y disfrutar de la comida y actividades que Grupo Bafar organizó para su visita durante el día, para cerrar la noche con broche de oro con la entrega de reconocimiento de 40 años de trayectoria laboral a Eugenio Baeza Fares, presidente y director general de Grupo Bafar, quien a través de su emotivo mensaje hizo un profundo agradecimiento a los más de 12 mil colaboradores quienes hacen de Grupo Bafar una empresa líder en el estado y una de las más importantes de México.

Las cuatro décadas se festejaron también con la compañía de Emmanuel y Mijares en concierto, quienes a partir de las 21:00 horas, amenizaron la velada y pusieron a los más de mil asistentes a cantar y bailar al ritmo de La Chica de Humo, Toda la Vida y sus canciones más reconocidas, y de esta manera finalizar el itinerario del primer día de evento.