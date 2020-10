Celebra maestra un siglo de vida

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- La maestra, Ramona Flores Soto, celebró ayer su centésimo aniversario, por lo que ex alumnas y familia le hizo un ligero festejo, ya que la actual contingencia por el Coronavirus (Covid-19), impide aglomeraciones de gente, pero agradeció el buen gesto y poder cumplir un siglo de vida.

Nacida el 1 de octubre de 1920, prestó su servicio como maestra durante 53 años, tiempo en que tuvo muchas satisfacciones y un sinfín de anécdotas para contar en un solo día, pero se sintió muy feliz por haber cosechado grandes momentos y bellas amistades.

Su primera escuela fue la Primaria Manuela Medina No. 2225, actualmente todavía vigente y ubicada en Calle 29 No. 106 de la colonia Centro. También dio clases en la Escuela Normal Rural de Flores Magón y fue directora de la Escuela Normal de Saucillo.

Acompañada de su única hija, Rosalinda Flores Soto, se le cantaron las mañanitas, unos músicos, un arreglo de 100 rosas, así como el pastel, que no podía faltar.

“Me siento muy feliz, mucho muy feliz. Tengo muchas anécdotas, no sé ni cuantas, son demasiadas. De salud, ando muy bien, me siento bien, tengo cuidados. Mi familia me cuida. Me siento muy agradecida, especialmente con mi yerno, un yerno de oro, de haber llegado a esta edad”, expresó al referirse al esposo de su hija, Abel Vázquez.

Aunque dijo no recordar muchos a todos sus alumnos, dijo que sí tuvo a muchos que se volvieron magníficas personas, tal es el caso de Luis Fuentes Molinar, quien murió junio de 2017 y fuese presidente municipal de Chihuahua de 1977 a 1980; tres años después también contendrá para la Alcaldía pero fue superado por el también fallecido en 2016, Luis H. Álvarez.

“He tenido magníficos alumnos, estoy muy agradecida con mis ex alumnos. A seguirle y vivir con alegría”, expresó la centenaria mujer, quien con alegría tomó su rebanada de pastel y sonriendo junto con sus acompañantes.