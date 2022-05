Celebra PRD su 33 aniversario

Chihuahua.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD), celebró su 33 aniversario y en el evento se expuso el posicionamiento de los resultados que dejó la Reforma Electoral en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador los etiquetó como 'traidores a la patria'.

"Nosotros no somos los traidores a la patria, nosotros no vamos a permitir que pase ninguna reforma que no beneficie a la sociedad por qué nuestro partido, trabaja a favor de la ciudadanía", expresó Nohemí Aguilar, Secretaria Ejecutiva del PRD.

La conmemoración, se llevó a cabo en las oficinas de la Dirección Ejecutiva Municipal, lugar en dónde inició este partido.

"Lo importante de esta reunión es dejar un posicionamiento muy claro, sobre la reforma eléctrica la cual, logramos frenar esa reforma ya que no beneficiaba a la ciudadanía", dijo el presidente, José Luis Acosta Corral.

En lo que respecta a la reforma electoral, los representantes dijeron que planean hacer lo mismo.

"El PRD ha Sido un partido que ha propuesto, el PRD ha sido el partido que le ha dado más oportunidad a las mujeres y hoy en la actualidad, se está buscando que la mujer tenga la misma representación que el hombre en este país".

Al evento acudieron la regidora Diana Azucena Acosta, el expresidente estatal Pável Aguilar, el presidente José Luis Acosta Corral y la Secretaria General, Nohemí Aguilar Rayos.