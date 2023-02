Celebran cumpleaños 13 de mascota Bruno

Jennifer y Ana Salmón celebraron el cumpleaños número trece de Bruno Eduardo, el mejor amigo de ellas, “el amor de sus vidas y su compañero incondicional”.

Con pizza, pastel y tamales para perros, Bruno y sus amigos convivieron en El Palomar y sus dueños le cantaron las mañanitas.

Este perrito, llegó como un regalo para Jennifer y su hermana por el Día del Niño y desde entonces, él sólo les ha traído alegría.

“Es el amor de nuestras vidas, a él no le importa si viajo al fin del mundo, él siempre me espera con mucha alegría moviendo su colita y brincando de emoción”, dijo Jenny.

Al preguntarle a Jenny que significa Bruno para ella, ella respondió “se dice mucho que en el mundo hay un tipo de amor extraordinario donde te enseñan a decirlo todo sin decir ninguna palabra, un tipo de amor tan puro que al mirarte a los ojos se siente como magia, ese tipo de amor donde vivir enamorados es lo más fácil del mundo, un amor donde tiembla el alma cuando piensas en el futuro, donde no importa si han pasado tres días, seis meses o 13 años, ese amor es instantáneo en cuanto tocas su pelo con tus manos, en mi caso conozco más la vida con ese amor prestado”.

Además, Jenny dijo que no se imagina la vida sin él y que el día en el que Bruno se vaya, su corazón se irá también.

“Al conocer a Bruno mi corazón fue de él, hemos crecido juntos, me ha visto llorar, reír y yo le he visto envejecer, he visto como corre y ahora empieza a costarle caminar, he visto como su color cambia a ese gris en particular, he visto como me mira cuando se cansa y no sé si tenga miedo también a que llegue ese día donde dejaremos de vernos y nunca más despierte con él o a lo mejor él es mejor que yo y sabe que el tiempo que pasamos juntos es un regalo”.

Para finalizar ella dijo: “Bruno, te juro que mi amor es por siempre estés o no estés, y en un futuro a donde llegues sé que nos vamos a encontrar porque el amor que es prestado aquí es eterno en otro lugar; por eso, aunque pasen mil años más festejaré tu cumpleaños como si fuera el último… Te ama tu mamá”.

asanchez@diarioch.com.mx