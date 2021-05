Celebran mamás trabajando su día

F. Córdova / J. C. Núñez / El Diario

Chihuahua.- Boleando zapatos, vendiendo frutas y hasta pidiendo en los cruceros, fue como algunas madres pasaron el Día de las Madres en la ciudad de Chihuahua. Natalia Rascón, madre de dos niños, se la pasó el 10 de mayo trabajando como bolera en el Centro de la ciudad.

Mientras trabaja cuida a sus dos hijos, uno de 13 y una bebé de un año. Comenta que tiene que acomodar sus roles como madre y como trabajadora al mismo tiempo. C

uida de la más pequeña mientras labora aseando calzado en su espacio en la Plaza de Armas cuando no tiene con quién dejarla.

Rascón asegura que aunque se viven situaciones difíciles, lo mejor que puede recibir en el Día de las Madres es seguir con vida y salud para tener trabajar y sacar adelante a sus hijos.

“Ahorita no sé que me van a regalar mis hijos, lo que sea es bueno, sobre todo salud. Yo ya no tengo a mi mamá, en paz descanse, pero tengo a mis hijos que ahí nos sacamos adelante juntos, dijo.

Natalia cobra 30 pesos por boleada. Señaló que en estos tiempos de pandemia ha afectado la economía familiar, por lo que muchas veces no se puede dar el lujo de descansar.

Mientras ella asea, la más pequeña pasea juega con las palomas que revolotean en la Plaza de Armas y vuelve con su mamá para acompañarla. La mamá asegura que nunca la pierde de vista.

Para este Día de las Madres, mandó una felicitación a las mujeres trabajadoras que como ella salen adelante con un empleo y con la crianza de sus hijos.

Vende frutas y verduras en la famosa Cebra

Por su parte, Laura Muñoz, es mamá y comerciante de frutas y verduras, y al igual que Natalia, celebró ayer el Día de las Madres trabajando con mucho ánimo.

Como referencia, ella siempre está en la famosa estatua de una cebra de fibra de vidrio en la colonia Martín López.

Esta figura que pusieron en uno de los postes es el punto para quienes buscan el puesto de la mujer; además que también suele vender pozole, una tradición que se ha quedado ya por varios meses en la zona.

Laura se instala en la Avenida Luján y Calle 110 junto con sus dos hijas, su esposo y su madre. Entre todos salen adelante con el trabajo que realizan, por lo que ayer decidieron continuar con la vendimia y quizás celebrar luego a las madres, porque también es importante.

En los cruceros se pudo observar también a mujeres, sobre todo indígenas o de aspecto sureño pidiendo a los automovilistas, algunas de ellas con niños a sus espadas envueltos en un rebozo.