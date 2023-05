Celebran misa por todos los niños del mundo

En el marco del día del niño, el vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto, pidió perdón “porque los adultos les llenamos la cabeza de humo. El niño tiene derecho a ser niño, la niña a ser niña. Que podamos ofrecerles un ambiente para que crezcan sanos, con virtud, aprovechar la vida que Dios les está dando”, manifestó.

El padre “Negris”, dijo en su singular mensaje hacia los pequeños, que no solo ha sido la violencia y agresión, sino también abrumar sus jóvenes mentes con tanta información de aspectos negativos.

Lo anterior lo manifestó después de la misa celebrada en la Parroquia Beata Concepción Cabrera Conchita, en la cual se oró por todos los infantes del mundo, a fin de que Dios los cuide y ayude para acabar con la violencia que muchos sufren.

La homilía fue presidida por el párroco del templo, Juan Gerardo Zermeño, quien estuvo rodeado por los niños con sus globos.

El mensaje en la misa estuvo basada en el evangelio según San Juan, el cual dice textualmente lo siguiente: ¡En aquel tiempo, dijo Jesús: En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon.

Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos.

El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante.

Después de la homilía se realizó un festejo por el día del niño.

