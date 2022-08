Celebran veterinarios su día

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Uruz Clínica Veterinaria, es un lugar ubicado en la Avenida Mirador #2704; y este es un espacio especial al cual llegan todo tipo de animales, principalmente los felinos, ya que, Aarón Reyes, quien es médico veterinario zootecnista, se ha dedicado a especializarse en esta especie.

Al ingresar, se siente un ambiente lleno de paz y tranquilidad, la música es tranquila e incluso relajante, a esta, le acompañan también unos inciensos, los cuales hacen que los animales que son atendidos en este sitio, se sientan cómodos.

Hoy, 17 de agosto, se celebra el Día del Veterinario Zootecnista en México, una fecha que fue declarada en 1853, año en el que se fundó la primera escuela veterinaria en el país y en el continente americano.

Los médicos veterinarios tienen en sus manos la responsabilidad de diseñar estrategias y campañas para evitar enfermedades que transmiten los animales a los seres humanos, como la rabia o brucelosis, por ejemplo.

Aarón Reyes, quien además de tener Uruz Clínica Veterinaria, es maestro en la Universidad Veterinario de Educación Profesional y cuenta con varios diplomados en oftalmología, medicina felina y actualmente cursa otro más en urgencias.

Él, ha ido forjándose principalmente en atender a gatos, razón por la cual, actualmente pertenecen a la Asociación Americana de Medicina Felina y a la Asociación Americana de Médicos en Medicina Felina, además de ser miembros al Colegio de Médicos Veterinarios en Chihuahua y de contar con la certificación Cat Friendly Veteninary, algo que no es muy común.

“Estamos certificados por la asociación de medicina felina en el trato correcto de los gatos, somos hasta ahorita, la única veterinaria que tiene esa certificación; de hecho, la pueden buscar ahí en la página”, expresó Aarón.

Para que los animales tengan confianza, Uruz Clínica Veterinaria, cuenta con varias estrategias.

“El lugar es muy calmado, no se escuchan animales de fondo, ponemos siempre melodías tranquilas; nos manejamos por cita, entonces no tenemos animales aquí y aunque los gatitos vengan un poco asustados, siempre están tranquilos y no se estresan”.

Uno de los objetivos que Aarón ha tenido como médico veterinario zootecnista, ha sido visibilizar algunas enfermedades que son comunes en los felinos, pero que, muchas veces por falta de atención médica no se saben que la padecen.

“Hay un problema grave en lo que respecta al sida y la leucemia, muchas personas no saben que los gatos se pueden contagiar, basta con que salgan a la calle y se peleen con otro felino para que la contraigan”.

De acuerdo con el especialista, los virus de la inmunodeficiencia felina (FIV) y de la leucemia felina (FELV) pueden causar diversos tipos de enfermedades como así también la muerte de los gatos infectados. Estos virus no infectan a los humanos u otros animales.

El virus de la inmunodeficiencia felina se encuentra con mayor frecuencia en gatos machos, enteros y en gatos que se pelean con otros gatos, es menos frecuente en gatitos cachorros y en gatos adultos castrados.

El virus se disemina a través de la saliva y en general se transmite a otros gatos por mordeduras, en América del Norte entre el 3 y el 5% de los gatos testeados están infectados con el FIV. En América Latina hasta un 25% de los gatos testeados están infectados.

En lo que respecta a la infección por el virus de la leucemia felina, esta, se transmite con mayor frecuencia entre gatos que viven juntos.

El virus también se puede transmitir de la madre a los gatitos y entre gatos que se pelean; la principal vía de transmisión es la saliva, al acicalarse los gatos entre sí, y al compartir recipientes de comida y de agua.

En América del Norte alrededor del 4% de los gatos testeados están infectados con el FELV. En América Latina, hasta el 42% de los gatos testeados están infectados.

“Los gatos de compañía que estén infectados deben vivir dentro de las casas, para evitar infectar a otros gatos y es una enfermedad que me gustaría que todos conocieran”, dijo Aarón Reyes.

Para este joven, su papel como veterinario, es salvaguardar la vida del humano a través del animal.

“Aunque estas enfermedades, no pueden ser contagiadas por los gatos a los humanos, hay otras que tal ves sí, por ello, es importante que se cuide la salud de los animales y de los seres humanos”.

Para Aarón, ejercer esta actividad, representa una parte fundamental en cuanto a la sociedad: “para mí, la veterinaria representa un área de la salud muy importante, que creo que esta desconocido, por ello es importante dar voz a estos temas”, refirió Aarón.

Al cuestionarle que le diría a sus colegas y alumnos, él los exhortó a que sigan adelante.

“Es una carrera muy difícil, de hecho, veterinaria es de las carreras con un índice suicida más alto, esto debido a todas las cosas que vemos; pero yo les digo que sigan adelante por que es algo que realmente vale la pena”, finalizó el especialista.