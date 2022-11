Celebrarán en Chihuahua Seminario Ryszard Kapuscinski

Periodistas de diferentes países se congregarán en Chihuahua del 16 al 18 de noviembre, durante el Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, que se realizará por primera vez fuera de Europa.

Este evento se constituye mediante una serie de conversatorios, conferencias magistrales, presentaciones de libros y galería fotográfica, organizados por Gobierno del Estado, la Universidad Miguel Hernández (España), Fundación Nacional para la Comunicación y Periodismo (México), Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Baja California, The University of Arizona, Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y University of Wroclaw (Poland), Nuevo Periodismo Judicial (NPJ), periodistas y documentalistas independientes.

La inauguración se realizará el próximo miércoles 16 noviembre a las 11 de la mañana con la bienvenida a cargo de los periodistas Osbaldo Salvador Ang (Chihuahua), Guadalupe Lizárraga (Estados Unidos) y Alejandro Gálvez, (Hidalgo), así como una participación especial de la gobernadora Maru Campos.

El Seminario Kapuscinski contará con la participación de universidades, asociaciones de medios, y profesionales referentes en el periodismo, crónica narrativa, cine documental independiente, así como docentes de las carreras de comunicación y periodismo de Brasil, España, Polonia, Estados Unidos y México.

La conferencia de clausura estará a cargo del periodista español Pere Rusiñol, quien se desempeñó como corresponsal internacional del diario El País, y es cofundador del mensual satírico y de información Mongolia, además de dirigir la revista Alternativas Económicas. También colabora en el digital ElDiario.es, las televisiones La Sexta y 8tv, y Catalunya Radio.