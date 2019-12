Cenar pavo, su deseo para el día 24

Chihuahua.- Un verdadero ejemplo de superación personal es el caso del señor Ismael Cuellar Estrada de 50 años de edad, quien desde a los 5 años perdió su vista totalmente tras sufrir de la enfermedad de anemia; circunstancia que no le ha impedido el trabajar vendiendo sus dulces en las calles del centro de la ciudad para conseguir unas monedas para poder vivir.

Ismael como todos lo conocen en el edificio de ciudad judicial, sale todas las mañanas a las 6:00 horas en la colonia Martín López para dirigirse a la parada del camión para llegar al centro histórico a vender sus dulces y conseguir unas cuantas monedas, esto con la finalidad de comprar comida y hasta para hacerse responsable de sus obligaciones de ciudadano, tal como lo son los pagos puntuales de su predial y servicios básicos.

‘’Desde los 5 años perdí la vista por anemia, por mi condición he sufrido de 4 fracturas por caídas, los doctores me dijeron que mi nervio óptico ya no sirve y me quitaron mis ojos (…) la gente ya me conoce en el centro y aquí en ciudad judicial, gracias a Dios me han permitido quedarme unas horas al día para vender mis dulces y llevarme dinero a la casa para comer’’, comentó Ismael para El Diario.

Como parte de su rutina diaria, Ismael sale cada mañana de su hogar que se ubica en la colonia Martín López, en el que vive con sus dos hermanas, toma un camión en el que desciende en la calle 11 del centro, y después se dirige por un tiempo a las oficinas de la Fiscalía a ofrecer sus dulces, y por último se queda por unas horas en la entrada de la torre sur de la ciudad judicial, la cual se ubica sobre la avenida Juárez y Melchor Ocampo.

Al cuestionarle sobre que le gustaría adquirir de ayuda por parte de la ciudadanía, Ismael refirió que le agradaría que le ayudaran con mercancía para que le vaya mejor en sus ventas, por lo que debido a su sencillez y carisma dijo no ser alguien exigente.

En las fechas navideñas comentó que su comida favorita para compartir con sus hermanas son los tamales, por lo que también agregó que le gustaría cenar un delicioso pavo o pierna de puerco, ya que solamente en estas fechas se toma de descanso 4 días para seguir trabajando.

Para ayudar al señor Ismael Cuellar Estrada pueden visitarlo al exterior de la ciudad judicial, ubicada en la avenida Juárez y Melchor Ocampo, justo en la torre sur, lugar en el que se instala de lunes a viernes hasta el mediodía para vender sus dulces; también puede ser contactado a su teléfono (614) 242-27-77 en el que le contestará con todo gusto.