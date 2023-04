Cerrar estación del INM no abona a la solución del problema: Estrada

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.– El cierre de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración no abona a resolver la situación del problema migrante en Ciudad Juárez, sobre todo porque los flujos de población migrante arriban a la frontera de manera permanente, a pesar de los hechos trágicos del pasado lunes 27 de mayo.

Así lo aseguró el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, quien dijo que incluso, el fin de semana él mismo observó cómo llegaban a Juárez cientos de migrantes a bordo del tren de carga.

Estrada Sotelo, fue enfático en que de momento y a través de la historia no se han encontrado soluciones ni condiciones para las personas que buscan una mejor calidad de vida fuera de sus países de origen, lo cual representa la causa real del conflicto social.

“Creo que en el fondo no abona, parece que es una instrucción que se tiene que tomar, por lo que sucedió, por las condiciones, pero no abona y lo que va a abonar en el fondo es que haya una apertura total del gobierno estadounidense en acuerdos para que acepte a toda esa gente, o le generamos a toda esa gente en Centroamérica, condiciones, para que no vean como única opción el migrar”, concluyó.